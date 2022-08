Dans l’appart de… Sarah : « sur un bateau, on apprend à se délester du superflu »

Une fois n’est pas coutume, cette fois-ci, on va découvrir non pas un appartement, mais le bateau de Sarah à Saint-Barthélemy !

Article publié en mai 2021

Quand j’ai écrit, dans l’appel à témoin, que je recherchais des personnes qui vivaient en appart’, en maison, dans une cabane dans les bois ou sur un bateau, Sarah m’a prise au mot et a envoyé sa candidature. Et heureusement ! Embarquez avec nous découvrir son chez-elle, qui a aussi l’avantage non négligeable de servir aussi de moyen de transport.

Dans l’appart le bateau de… Sarah

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Sarah, j’ai 35 ans et je vis à Saint-Barthélemy.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis actuellement auxiliaire de vie.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Mon appartement est en fait mon moyen de voyager ! Je peux facilement déménager ma maison d’île en île dans les Caraïbes… Et oui, je vis sur un bateau ! C’est un « ketch » (un voilier qui a deux mâts), il fait 38 pieds (environs 11.4 m de long pour 3.76 m de largeur).

Il a été construit en 1981, une époque où il se construisait des bateaux solides ! Il était très bien entretenu quand on l’a acheté, l’ancienne propriétaire nous l’a vendu prêt à naviguer, on a juste eu à poser nos sacs à dos pour emménager. Et c’était une super affaire, nous l’avons payé 20000 €.

Vivez-vous seule ?

Nous sommes trois capitaines sur ce bateau ! Moi (Sarah), mon amoureux Martin et Néo, notre chat martiniquais (c’est lui qui décide de qui a le droit de monter à bord, mais il n’apprécie pas vraiment la navigation, il a le mal de mer !).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Mon logement, pour moi, c’est la liberté ! Pouvoir voyager d’île en île au gré du vent et des saisons, c’est génial ! En plus on peut choisir nos voisins, changer de vue quand on en a envie et on a une immense piscine : la mer.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Pour les points positifs : c’est un logement autonome, notre électricité vient de nos panneaux solaires et on a une pompe à eau de mer pour ne pas gaspiller l’eau douce (pour la vaisselle par exemple). C’est un bateau très confortable, nous avons une vraie cuisine, des WC et une douche (sans eau chaude. …) Il y a deux cabines, donc nous pouvons avoir des invités. Et on peut bien sûr voyager avec !

Pour les points négatifs : il faut se faire au roulis (mouvement dû à la houle qui peut parfois être très forte). On n’a pas de vraie chasse d’eau : chez nous il faut pomper pour tirer la chasse à l’eau de mer et je ne vous raconte pas l’odeur quand un petit poisson se coince dans les tuyaux…

La douche aussi est un point négatif. Nous n’avons pas de chauffe-eau, je dois faire chauffer de l’eau à la bouilloire et je me contente d’un bidon de 5 L. Il est parfois compliqué de s’approvisionner en eau douce alors mieux vaut économiser ! Et bien sûr, à la saison cyclonique, il vaut mieux être sûr de pouvoir mettre son bateau à l’abri en cas d’ouragan majeur. La saison commence en juin et se termine en novembre, mais souvent, c’est de août à octobre qu’il y a les plus importants.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Je tiens énormément à mon globe terrestre ! Il me vient d’une petite mamie de Saint-Barth, je lui en avais parlé une fois au début où je travaillais pour elle et un jour, elle m’a fait la surprise de me l’offrir ! Ça faisait tellement longtemps que j’en voulais un. Et il y a les routes des bateaux explorateurs qui apparaissent lorsqu’on l’allume ! C’est tout bête, mais cette attention m’a énormément touchée.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DYE dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Je n’ai pas fabriqué grand-chose, mais je suis très fière de mes boutures de plantes. Entre autre, j’ai replanté un ananas, réalisé des boutures de basilic, d’aloé vera, etc. J’adore ça ! Et c’est sympa d’avoir un peu de verdure dans un bateau ! Même le chat à son herbe spécial pour lui.

Il y a aussi un petit pot à coquillages, que Martin et moi appelons « les petits cochons ». Jusqu’à maintenant on en a trouvé sur toutes les plages des îles où nous sommes passés et les premiers viennent de Bretagne ! Ce sont pour nous des porte-bonheur.

Sur un bateau, on apprend à se délester du superflu, à ne pas s’attacher au matériel. C’est un espace restreint, il ne faut pas entasser ! Chaque chose doit avoir sa place bien rangée pour les navigations pour ne pas retrouver le bateau sens dessus dessous à l’arrivée.

Une idée déco ? J’ai un Polaroid et j’adore prendre des photos des personnes géniales qu’on rencontre et des endroits superbes où nous sommes passés au fil de nos voyages, et j’en fais des cadres. Sur le bateau ça prend peu de place et ça laisse de beaux souvenirs ! J’aime bien les regarder pour voir tout le chemin que l’on a parcouru.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Pour le gros craquage, ça s’est passé en novembre. Nous n’étions pas rentrés depuis longtemps et à Paris, c’était la période où les décos de Noël était de sortie. Comme nous n’avons jamais pu fêter Noël en famille depuis que nous vivons dans les Antilles, je crois que j’avais besoin d’un vrai Noël alors j’ai fait un craquage de déco, guirlande lumineuse, plaids et autres décorations en tout genre !

Ma meilleure amie venait passer les fêtes avec nous et comme ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas vu, notre premier Noël ensemble, et qu’elle est un peu ma famille, je voulais marquer le coup et faire un vrai Noël, on a fait la totale. La déco ultra poussée, les cadeaux, le repas gastronomique et tout ! Ça restera un de mes plus beaux souvenirs dans ce bateau.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Je ne sais pas si on peut appeler ça des manies, mais j’aime que tout soit bien rangé et propre. J’aime que mon chez-moi soit accueillant et douillet. J’ai une passion pour les bougies qui sentent bon, et j’en ai une collection de chez Diptyque et de EQ, une marque éthique de Biarritz qui ont des parfums de dingue.

En ce moment, j’utilise la bougie Bali, ma préférée, et elle porte le nom de l’endroit où se trouve ma meilleure amie, qui a son diplôme de capitaine et qui travaille sur des bateaux.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Dans ma chambre ! J’ai choisi une déco aux couleurs des Caraïbes toute douce qui invite à la rêverie et à la détente. J’aime m’y réfugier avec mon doudou (mon plaid en polaire) à rêvasser ou à lire un bon bouquin bercé par le mouvement du bateau avec la houle.

D’ailleurs notre bateau se nomme Kavell, ce qui veut dire berceau en breton. Quand j’étais petite, je disais tout le temps que quand je serai grande, j’habiterai à la mer. Je suis de Haute-Savoie et je passais mes weekends en randonnée ou au ski, et depuis 5 ans j’habite sur la mer… J’adore me poser et voir le chemin que j’ai parcouru !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Je n’écoute pas spécialement de musique chez moi. Il y a déjà beaucoup de bruit ! Le vent, la mer, les oiseaux marins, le vent qui siffle dans les haubans… Mais je ne suis pas contre une soirée 80/90 de temps en temps !

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Et oui, nous avons pour projet de rénover un peu le bateau ! Il date des années 80 alors même s’il a été très bien entretenu, il va lui falloir un petit coup de jeune. Là, nous sommes à Saint-Barth donc tout coûte extrêmement cher. Mais l’année prochaine, si tout va bien, nous serons en Guadeloupe et là on pourra facilement trouver les matériaux pour rafraîchir Kavell !

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Je ne sais pas encore combien de temps nous vivrons à bord de Kavell… Je vais me lancer dans un nouveau projet en septembre, je l’espère, en Guadeloupe cette fois. C’est excitant ! J’espère qu’il se réalisera… Après, c’est compliqué. Il se pourrait bien qu’une fois passé ce projet, on changera totalement de vie ! Mais bon, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite !

Merci Sarah de nous avoir fait monter à bord de son logement atypique !

