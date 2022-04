La rubrique « Dans l’appart de… » revient chez Madmoizelle, et on attend votre participation ! Venez nous montrer votre intérieur !

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant, et on a besoin de vous !

« Dans l’appart de… » : de quoi ça parle ?

Comme son nom l’indique, « Dans l’appart de… » parle de musique. Non, c’est une blague, faut suivre !

Plus sérieusement, cette rubrique propose de découvrir l’appartement de lectrices qui voudraient bien se prêter au jeu, en partageant leur intérieur. Il vous suffit de répondre à quelques questions, de nous envoyer de jolies photos, de nous raconter l’histoire de votre appart, de votre maison, de votre van aménagé, de votre bateau, votre cabane dans un arbre, ou que sais-je encore !

Montrez-nous où vous vivez et ce qui fait que votre appart’ est le plus cool. Parlez-nous de vos meubles chinés ou non, de ce bureau qui appartenait à votre grand-mère ou de cette étagère Ikea qui a été le symbole du début de votre indépendance. Parlez-nous de vous !

L’appartement d’Emilie

« Dans l’appart de… » : comment participer ?

Pour participer au relancement de cette rubrique, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre.

Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie…

Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies.

Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

L’appart de Marie

N’hésitez pas à nous préciser si vous souhaitez être anonyme et si vous êtes d’accord pour que votre joli minois soit présent dans l’article.

J’ai hâte de lire vos mails et de relancer cette rubrique, grâce à vous !