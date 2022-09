Le me time, ou le concept de prendre du temps pour soi

Faire le vide signifie souvent désencombrer son bureau, son intérieur, pour créer du vide et respirer un peu mieux. Mais si on essayait de désencombrer aussi sa vie pour trouver de la place pour… soi ?

C’est l’un des mantras favoris de Madmoizelle, prendre du temps pour soi et faire ce que l’on aime, c’est prendre soin de soi. Évidemment, apprendre à s’écouter n’est pas inné et cela se travaille. D’ailleurs cela peut prendre différentes formes, c’est d’ailleurs le concept du me time.

Ce mantra se rapproche d’ailleurs de celui de la marque Special K : Start Good, Stay Good. À traduire par, « Un bon départ. Une bonne journée ». D’ailleurs sachez que prendre le temps de déguster un petit déjeuner que vous aimez peut aussi être considéré comme un moment de bien-être. Ensuite, libre à vous de l’inclure dans une routine comme le me time.

La réhabilitation de la routine

Pour ça, quoi de mieux que d’instaurer une routine ? Auparavant, ce mot pouvait effrayer, comme le symbole d’un quotidien trop cadré, une habitude qui semblait enlever tout piment à la vie. Depuis quelques années, associé aux termes morning ou evening, ce mot connaît une renaissance. Il devient indispensable pour commencer ou terminer sa journée dans les meilleures conditions.

Photo de Monstera/Pexels

Au début, le miracle morning

À l’exemple du miracle morning, un concept imaginé par l’auteur et conférencier américain Hal Elrod, pour gagner en efficacité et en productivité. Supposément utilisé par tous les grands de ce monde, le principal enjeu de cette méthode est d’arriver à se lever à 5h30 du matin.

On décompose ensuite sa matinée (ou la fin de sa nuit, si vous n’êtes pas du matin) en plusieurs activités, allant de la méditation à la lecture, sans oublier d’écrire ou de faire du sport et la confection d’un délicieux petit-déjeuner. Des matinées déjà bien chargées et dignes des meilleures youtubeuses beauté, pour ensuite enchaîner sur sa journée de travail (et sûrement piquer un roupillon entre midi et deux) et sa soirée. Voilà, à écrire ça, je suis fatiguée d’avance.

Le temps pour soi

Néanmoins, si l’idée de se lever à 5h30 vous donne envie de respirer dans un sac en papier, ce miracle morning met le doigt sur un précepte important que l’on oublie pourtant souvent : prendre du temps pour soi. Et si la méditation peut permettre à certaines de se vider la tête et de faire de la place pour des nouvelles idées et de la fraicheur, d’autres choix sont possibles, qui n’impliquent pas forcément une position inconfortable (suis-je la seule à avoir des fourmis dans les jambes en position méditation ?).

Le me time (nom d’un prochain film avec Mark Wahlberg, où un père de famille décide notamment de prendre du temps pour lui), comme on pourrait l’appeler, peut débuter dans n’importe quelle position et n’importe où. Il commence même parfois quand on petit-déjeune (vous aussi, vous lisez et relisez le paquet de céréales ?) ou quand on est seule dans la salle de bain : n’est-ce pas dans cet endroit peu opportun que jaillisse parfois vos meilleures idées, ou sont résolus vos problèmes du moment ?

Ce moment pour soi, ça peut être aussi une grande inspiration en plein milieu de votre journée, aller à pied au bureau, se maquiller, lire un magazine, ou bien juste ne rien faire sur son canapé les yeux ouverts ou fermés. Si quinze minutes peuvent suffire, ce temps pour soi peut être bien plus important : une semaine, un mois, qu’on choisit de consacrer rien qu’à sa petite personne, à s’écouter si le besoin s’en fait ressentir. Parce que prendre du temps pour soi, c’est aussi prendre soin des autres, et diminuer son stress pour commencer une nouvelle étape sereinement.

Il y a du nouveau dans le monde merveilleux des céréales Special K se renouvelle en changeant la composition de ses trois recettes historiques sans compromis sur le goût afin de faire du petit-déjeuner un repas qui allie bien-être et plaisir. Special K a notamment amélioré la recette de son pétale iconique qui a maintenant plus de fibres et moins de sel sans compromis sur le goût. Special K Original : plus de fibres et moins de sel permettent à cette recette de passer en nutri-score B.

: plus de fibres et moins de sel permettent à cette recette de passer en nutri-score B. Special K Fruits Rouges : la nouvelle recette des pétales et l’ajout de cranberries permet à Special K Fruits Rouges d’être plus gourmande. Cette recette affiche un nutri-score B.

: la nouvelle recette des pétales et l’ajout de cranberries permet à Special K Fruits Rouges d’être plus gourmande. Cette recette affiche un nutri-score B. Special K Chocolat Noir : La nouvelle recette des pétales et l’augmentation de la quantité de chocolat à 64 % de cacao rendent cette recette délicieuse. Quelles que soient les activités prévues dans votre journée, votre matinée pourra débuter du bon pied : « Un bon départ. Une bonne journée ».

Comment prendre du temps pour soi ?

Certains coachs vous diront que c’est une question de volonté. Cela va bien au-delà. Des impératifs, le quotidien, votre moral, la charge mentale prennent le dessus et ne vous laissent pas le choix. Ne vous accusez pas d’une mauvaise organisation : il y a souvent des choses qui sont en dehors de votre responsabilité !

Imaginez dans un premier temps une parenthèse de quinze voire vingt minutes que vous incorporez littéralement dans votre agenda, où l’endroit vous semble le plus approprié : le matin avant que vos colocs/votre famille ne se réveillent, pendant la pause déjeuner, ou le soir, alors que tout le monde est allé se coucher. Respirez un grand coup, et laissez votre esprit divaguer : prenez un petit-déjeuner, écrivez, chillez, faites un soin, ne faites rien.

C’est votre temps, c’est à vous de voir ce que vous souhaitez en faire, et ne laissez personne d’autre, coach comme proche, vous persuader de quoi faire de ces minutes/heures si précieuses. Le monde est à vous, et c’est à lui de vous faire de la place, l’espace d’une petite parenthèse enchantée !

Photo de Robert Lozano/ Pexels

Que change le temps pour soi ?

Si ce rendez-vous devient récurrent, vous pourrez peut-être sentir de nombreux changements en vous. De nouvelles idées ou de nouveaux projets qui émergent, des solutions qui apparaissent, une angoisse qui se dilue lentement mais sûrement, et l’impression de s’écouter enfin.

C’est un moment pour tenter de nouvelles choses, et laisser son corps s’exprimer. Si vous êtes dans le contrôle tout le temps, cette possibilité laissera sûrement de belles surprises apparaître. Tant mieux : vous le méritez.

À lire aussi : Ma solution à la charge mentale des loisirs ? Faire ma vie sans mon mec

Crédits : Photo de KoolShooters/Pexels