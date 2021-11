Un an sans crises d’angoisses : voilà comment j’y suis arrivée !

Chloé a 20 ans, et elle a vécu des crises d’angoisses violentes et à répétition… Jusqu’à l’an dernier. Elle raconte comment elle a réussi à comprendre et à gérer ses émotions.

Le 18 décembre 2019

Voilà, je l’ai fait : 1 an sans crise d’angoisse.

Un an sans vomissement, sans déchiqueter mon avant-bras avec mes ongles, sans hurlement, et sans devoir quitter ma salle de cours en pleurant.

Ça me paraît fou.

Il y a encore deux ans, j’étais sous anxiolytiques, je faisais des crises allant jusqu’à l’évanouissement et ce parfois 6 ou 7 fois par jour selon les périodes.

Mes premières crises d’angoisse ont commencé vers mes 10 ou 11 ans, je ne sais plus exactement.

De petites et occasionnelles elles sont devenues au fil des années plus violentes et plus régulières, jusqu’à l’aube de mes 19 ans.

Je me souviens m’être souvent dit que je ne m’en sortirai jamais. Les crises étaient devenues mes meilleures copines, c’est limite si je ne leur avais pas donné un prénom. En même temps, après ma quatrième crise de la journée, cloitrée chez moi par peur de me mettre à hurler en pleine rue, la tâche me semblait impossible !

Ça peut paraître bête, mais après avoir vécu 7 ans sans trop me poser de questions avec des crises faisant office d’horloge biologique (j’exagère à peine), je m’étais fait une raison : je devrai vivre avec.

Les symptômes des crises d’angoisse de Chloé

Pour ma part, les crises se manifestent d’abord par une boule qui se niche dans le sternum, avec quelques nausées parfois. Mon cœur s’accélère, et je me mets à me gratter frénétiquement le bras.

À partir de ce moment, j’ai l’impression que tout devient irréel, suspect, que tout — à tout moment — peut s’effondrer, j’ai la sensation que je suis en risque de mort imminente.

C’est une sensation sans justification, mais c’est comme si au plus profond de moi j’en étais parfaitement convaincue. Les sons sont biaisés, ma vue aussi parfois.

Plus le temps passe plus la boule grossit en moi, m’empêche de respirer, me donne de plus en plus de nausées. Pour qu’elle ne puisse pas me « tuer », je crie, je me tape, je pleure, je vomis quand les nausées sont trop fortes.

J’ai l’impression de devoir repousser la mort par tous les moyens. C’est la sensation la plus étrange que je n’ai jamais ressentie.

Petit à petit, la boule rétrécit, et je récupère mes moyens. Parfois, elle est si grosse que je n’arrive pas à la faire partir sans m’évanouir.

Après la crise, je pleure beaucoup, par culpabilité de ne pas avoir su gérer, par découragement aussi. Je suis extrêmement fatiguée, et surtout je me sens vide, je ne ressens plus rien