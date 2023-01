Tahar Rahim présidera la 48e cérémonie des César

L’acteur récompensé par les César du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur en 2010 présidera la prestigieuse cérémonie du 7e art français cette année.

C’est l’un (si ce n’est le) des évènements majeurs du cinéma français. Cette année, la 48e édition des César sera présidée par un acteur franco-algérien à la filmographie passionnante, Tahar Rahim.

L’Académie célèbre un acteur ayant « mené sa carrière avec finesse »

Tahar Rahim montera sur la scène de l’Olympia le soir du 24 février. La nouvelle est tombée ce jeudi 5 janvier de la part de l’Académie des César et de Canal+. Dans un communiqué, les organisateurs ont dressé le portrait d’un acteur ayant « mené sa carrière avec finesse, s’orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles. »

Un tableau qui résume bien le parcours de Tahar Rahim. En effet, ce dernier est entré avec fracas dans le monde du cinéma en 2009 en remportant deux César, celui du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur pour le très beau Un prophète de Jacques Audiard. Le film marquait sa deuxième apparition à peine sur le grand écran. Il y jouait le premier rôle, celui d’un détenu hanté par sa conscience.

© capture d’écran Twitter

Une filmographie couronnée de succès

La carrière de l’acteur, aujourd’hui âgé de 41 ans, a continué en grandes pompe avec deux autres grands rôles, le premier dans Le Passé d’Asghar Farhadi et le second dans Grand Central de Rebecca Zlotowski aux côtés Léa Seydoux. En 2021, il faisait partie du jury du Festival de Cannes sous la présidence de Spike Lee.

Plus récemment, Tahar Rahim partageait l’affiche de la série Netflix The Eddy avec sa femme, la non moins célèbre Leïla Bekhti. Sa carrière outre-Atlantique se porte également très bien puisque l’acteur a non seulement joué aux côtés de Jodie Foster dans Désigné coupable, mais son interprétation lui a valu d’être nommé pour les prestigieuses cérémonies des Golden Globes et des Bafta.

On a hâte d’être au 24 février !

© SND

À lire aussi : César 2023 : face aux violences sexistes et sexuelles, l’Académie mise sur une tiède « mise en retrait »

Crédit de l’image à la Une : ©SND