Bella Hadid confirme le retour de la Gazelle, que vous verrez bientôt à tous les pieds

Stan Smith, Air Force One, Jordan One, Dunk Low… De temps en temps, une paire d’anthologie revient sur le devant de la scène et redevient l’objet de tous les désirs. Welcome back, la Gazelle.

Bella Hadid fait partie de nos plus grandes influences en matière de mode. Très pointue et avant-gardiste, la mannequin de 25 ans, a un sens du style aiguisé qui n’échappe à personne. Alors quand cette dernière s’affiche avec une paire de baskets culte aux pieds, c’est souvent le signe que cette paire a de très beaux jours devant elle.

C’est le cas de la Gazelle de la marque allemande Adidas qui semble faire son retour cette saison. « Mais elle n’avait jamais vraiment disparu » nous direz-vous. Certes, ce must-have des années 90 fait partie des grands basiques streetwear de notre génération, et de celle d’avant. Mais ces derniers temps, elle s’est faite plutôt discrète dans les rues. On lui préférait d’autres paires plus inscrites dans l’air du temps. Mais l’avantage avec la mode, c’est qu’elle est cyclique et voilà que la Gazelle aux 3 bandes blanches s’élance à nouveau vers nous. Vous avez besoin de les visualiser pour savoir comment les porter ? Voici quelques photos d’inspiration.

Les inspirations

Le retour en force d’Adidas ?

Après la Stan Smith et le gros boom de la firme Yeezy menée par Kanye West, Adidas a eu un peu de mal à s’imposer de nouveau sur la scène mode d’aujourd’hui. En même temps, la concurrence est rude sur le marché des sneakers. Nike, Jordan, New Balance, sans parler d’Asics ou de Converse… Les marques ne manquent pas de talents et de propositions pour nous donner envie de porter leurs chaussures. Ajoutons à ça la crise sanitaire et le groupe a vu son bénéfice net part reculer de 78% en 2020 selon les chiffres du Figaro…

Heureusement, la marque est doucement mais sûrement en train de reprendre du poil de la bête et mise sur des modèles indétrônables pour récupérer sa place auprès des plus grands noms du sportswear. Et avec une aussi belle pub que Bella Hadid, il y a fort à parier que ça aille plutôt vite.

Crédits de l’image de une : @bellahadistyle.