Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j’ai envie d’acheter du Desigual et c’est Stella Jean que je blâme

Stella Jean, la première styliste noire reconnue par la mode italienne, signe une collab’ avec le géant espagnol Desigual. Le résultat est créatif et bariolé et ça donne envie d’être en vacances toute l’année.

Je ne pensais pas dire ça un jour de mon vivant, avec toute ma lucidité, mais… j’ai une soudaine envie de m’acheter du Desigual. Si la marque espagnole fondée en 1984 revêt en partie une mauvaise réputation en France, elle compte parmi les rares à proposer des fringues colorées toute l’année. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que cette griffe si solaire ne s’associe à un grand nom de la mode créative et bariolée, Stella Jean.

Qui est Stella Jean, la créatrice qui sort une collab’ avec Desigual

Cette créatrice de mode italienne, originaire d’Haïti, est à ce jour le seul designer noir à défiler au calendrier officiel de la fashion week de Milan, où le racisme s’avère particulièrement décomplexé. Là-bas, plusieurs maisons de luxe se sont déjà vautrées dans la production de pièces et/ou de campagnes de communication racistes, comme Dolce & Gabanna, Prada, ou encore Marni.

C’est pourquoi, suite à la mort de George Floyd, la prise d’ampleur international du mouvement Black Lives Matter, et l’hypocrisie de la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI : l’autorité de la mode italienne) qui n’a fait que de fausses promesses pour feindre de vouloir améliorer les choses, Stella Jean avait annoncé qu’elle ne défilerait plus à Milan tant qu’elle servirait de caution qui confirme l’exclusion.

Alors, qu’elle signe une collab’ avec Desigual aujourd’hui contribue en partie à la faire connaître à un plus large public. Puisqu’il s’agit d’une enseigne présente dans 107 pays, et à des prix relativement plus accessibles que ce que propose habituellement la première styliste italienne noire. De quoi profiter des fringues d’une grande créatrice à un tarif raisonnable. Et qui sait, peut-être que ça deviendra un jour collector…

Desigual x Stella Jean, la collab’ la plus solaire de ce printemps

À gauche : robe courte deux pièces à jupe drapée asymétrique, 179,95€ ; combishort en viscose recyclée, 119,95€.

À travers cette collab’, la créatrice mêle ses cultures haïtiennes et italiennes au service d’une vision de la mode solaire qu’elle partage avec la marque espagnole : des jupes à franges, des imprimés madras, et des motifs d’inspiration wax côtoient de longues robes avec une coupe empire dignes de vestales de temples romains.

Robe courtée lacée en coton mélangé, 179,95€, et mini-sac panier, 89,95 € ; Caftan long en viscose recyclée, 199,95€ ; Robe longue en Lenzing ecovero, 159,95€.

D’ores et déjà disponible sur l’eshop de la marque espagnole et dans une sélection de points de vente physique, cette collection capsule Desigual x Stella Jean donne envie de s’habiller tous les jours comme si l’on était en vacances, sous le soleil de Rome ou de Port-au-Prince.

À gauche : T-shirt en coton à coupe sportive, imprimé toile de Jouy, brodé du mot Roma, 69,95€ ; jupe longue à hauteur de fente réglable, 159,95€. À droite : T-shirt en coton brodé du mot Amor, 69,95€, et jupe courte en coton, lin, et raphia imprimé façon sac de café, 99,95€.

Crédit photo de Une : Desigual x Stella Jean.