Oui, dormir sur le ventre ou sur le côté donne des rides et voilà pourquoi

Si dormir permet de recharger ses batteries et d’activer le processus de régénération, la façon dont on dort peut avoir des conséquences sur notre peau. Particulièrement quand on aime s’allonger sur le ventre ou sur le côté… Ce qui est le cas de la plupart d’entre nous.

Même si dormir un nombre d’heures raisonnable est conseillé pour permettre à la peau de se régénérer correctement, saviez-vous que la position dans laquelle vous passez la nuit peut avoir un impact sur le fonctionnement de votre corps et, par conséquent, sur votre épiderme ? C’est en tout qu’à ce que rapporte la dermatologue Rachel Maiman au magazine Glamour Uk.

Elle explique :

La position de sommeil peut certainement avoir un impact sur la peau, mais pas pour tout le monde, et les effets varient d’une personne à l’autre. Malheureusement, certaines personnes développent des rides et ridules quand sur d’autres, ce sera plutôt de l’acné.

Et s’il y en a bien deux positions qui ont le pouvoir d’accélérer le processus de vieillissement cutané (plis dans le cou, ridules et rides) c’est la ventrale et la latérale. Mais pourquoi ? Eh bien parce que ces positions ont tendance à « soumettre votre visage à une pression accrue pendant la nuit » d’après le docteur Vasyukevich, chirurgien plasticien interrogé par le magazine Coveteur.

Évidemment, on parle ici d’une action répétée chaque nuit. Si vous dormez seulement de temps en temps sur le ventre ou sur le côté, il y a peu de risque que ce processus d’affaissement vous touche. Mais dormir plusieurs heures par jour en appliquant, de façon inconsciente, cette pression sur la peau (qui a elle aussi ses limites), peut faire partie des éléments déclencheurs des premières rides.

Un avis que le dermatologue, Deanne Mraz Robinson partage dans les pages de Glamour :

« Toute position qui plisse ou étire continuellement la peau créera un relâchement cutané au fil du temps. Les rides de la position de sommeil seront plus évidentes sur une peau plus relâchée, c’est pourquoi vous les verrez sur la poitrine d’un adulte mais rarement sur celle d’un enfant. »

@Lux Graves

La position de prédilection pour éviter l’apparition des rides prématurée

Si dormir sur le ventre et le côté sont déconseillés par les experts, que nous reste-t-il donc ? Pas grand chose à vrai dire. Selon eux, la position idéale serait celle où l’on est sur le dos, la tête au centre, tournée légèrement vers l’extérieur. Le dermatologue Morgan Rabach conseille dans Coveteur de surélever légèrement la tête avec un oreiller afin de favoriser la circulation des fluides lymphatiques et ainsi éviter d’avoir le visage bouffi et les yeux gonflés au réveil. Cette position permet également de fluidifier la circulation sanguine. Elle « réduira certainement le risque de développer des problèmes de peau liés au sommeil au plus haut degré », d’après les dires du Docteur Maïman relayés par Glamour.

Malgré tout, il reste difficile de corriger nos habitudes de sommeil car elles sont ancrée dans notre subconscient le plus profond. Alors faites simplement de votre mieux !

Crédits de l’image de une : @Vlada Karpovich provenant de Pexels.