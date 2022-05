Les 5 meilleures huiles démaquillantes pour une peau parfaitement nettoyée

L’huile démaquillante représente une excellente base pour pratiquer le double nettoyage. Et malgré ce que l’on peut penser, elle ne laisse aucun fini gras. Vous voulez vous en procurer une mais n’arrivez pas à savoir sur laquelle miser ? Voici nos 5 préférées.

L’huile démaquillante a de nombreux bienfaits pour la peau. Au-delà d’être imbattable pour retirer le maquillage waterproof, elle permet d’attirer les impuretés lipophiles en son sein afin de les dissoudre sans faire un pli. Que vous ayez la peau grasse, mixte, normale ou sèche, il y a de fortes chances qu’elle devienne votre alliée beauté N°1. Mais parmi la multitude de propositions disponibles sur le marché, quelles sont les meilleures huiles démaquillantes ? On les a testées, voici notre bilan.

Le TOP 5 des huiles démaquillantes testées par Madmoizelle

1 – Precleanse de Dermalogica

Note Madmoizelle : 17,2/20

Découvrez l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica à 49,90€ les 150 ml

2 – Huile démaquillante Oh My Cream Skincare

Note Madmoizelle : 16,5/20

Découvrez l’huile démaquillante Oh My Cream Skincare à 32€ les 95 ml

3 – Huile démaquillante au rosier sauvage de Pai Skincare

Note Madmoizelle : 16/20

Découvrez l’huile démaquillante au rosier sauvage de Pai Skincare à 38€ les 100 ml

4 – Huile démaquillante aux 7 ingrédients de Typology

Note Madmoizelle : 15/20

Découvrez l’huile démaquillante aux 7 ingrédients de Typology à 14,90€ les 100 ml

5 – Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil de Kiehl’s

Note Madmoizelle : 14,5/20

Découvrez l’huile démaquillante Midnight Recovery Botanical Cleansing de Kiehl’s à 32 € les 175 ml

L’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica

Points positifs

Très légère

Non grasse

Retire parfaitement le maquillage waterproof

Points négatifs

Son prix élevé

Particulièrement fine et légère, l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica retire parfaitement maquillage, excès de sébum, cellules mortes et pollution sans pour autant laisser un fini gras sur la peau. Une qualité qui en fait l’une des huiles les plus appréciées des peaux mixtes à grasses. Car puisque le gras appelle le gras, sa combinaison d’huiles de riz, d’olive et de d’abricot permet de rééquilibrer l’épiderme tout en douceur. En revanche, attention elle est également dotée d’un tensioactif, le polyethylene Glycol, que les peaux les plus sensibles pourraient avoir du mal à supporter.

L’huile démaquillante d’Oh My Cream Skincare

Points positifs

Huile universelle

Texture légère

Démaquille parfaitement

Points négatifs

N’a pas de bienfaits particuliers pour la peau

L’huile démaquillante d’Oh My Cream Skincare fait son job à la perfection. Légère, elle démaquille nettement grâce aux huiles de sésame et d’amande douce, et laisse la peau parfaitement propre. Si sa formulation dotée d’extraits de criste marine (également appelée fenouil marin, céleri de mer ou encore perce-pierre : une plante qui pousse spontanément sur les rochers du littoral Atlantique et méditerranéen) permet également d’obtenir un teint plus éclatant, on aurait aimé qu’elle ait également une fonction de soin… Malgré tout, elle reste très efficace dans son domaine, même si elle dispose d’huiles essentielles comme le Citral que certaines peaux particulièrement réactives pourraient ne pas tolérer.

L’huile démaquillante au rosier sauvage de Pai Skincare

Points positifs

Dédiée au peaux sèches et sensibles

Donne un coup d’éclat à la peau

Lutte contre la sécheresse cutanée

Points négatifs

N’est pas conseillée pour les peaux mixtes à grasses

Son prix

Si vous aimez l’huile de rosier sauvage de Pai, qui fait partie des incontournables de la marque, vous allez adorer cette huile démaquillante faite pour prolonger la routine dédiée aux peaux sèches et sensibles. Riche en huile de rose musquée (source de bêta-carotène) ainsi qu’en huile de ricin et tournesol, elle lutte contre la sécheresse cutanée et permet à la peau de se régénérer plus facilement. Le tout, avec une texture douce et hyper agréable sur l’épiderme. Vous êtes allergique aux huiles essentielles ? Cette huile est conçue avec du Citronellol, du Geraniol et du Limonene, des huiles essentielles qui peuvent créer des réactions cutanées sur les peaux les plus fragiles.

L’huile démaquillante aux 7 ingrédients de Typology

Point positifs

Sa formule ultra minimaliste

Sa légèreté

Sa douceur

Formule sans parfum

Son prix

Points négatifs

Souvent en rupture de stock

Vous êtes à la recherche d’une huile démaquillante à la composition minimaliste qui retire le maquillage à merveille ? Celle de Typology fera votre bonheur. Vendue au prix de 14,90€, c’est un très bon rapport qualité/prix. Et pour cause, elle ne dispose que de 7 ingrédients et 98% de sa formule est d’origine naturelle. Petit plus : elle est adaptée aux peaux les plus sensibles et réactives puisqu’elle ne présente pas de parfum ajouté. Bravo Typology !

L’huile démaquillante Midnight Recovery Botanical de Kiehl’s

Point positifs

Dédiée à tous les types de peaux

Formule non comédogène

Testée dermatologiquement et ophtalmologiquement

Points négatifs

Son prix

La présence de phenoxyethanol

La richesse de sa formule qui ne convient pas à tout le monde

Kiehl’s a performé avec son huile démaquillante testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Dédiée à toutes les peaux, elle se transforme en lait au contact avec l’eau et laisse l’épiderme propre et doux. Petit bémol : sa richesse, qui peut ne pas convenir à tout le monde et elle dispose d’huiles essentielles que certaines peaux pourraient ne pas supporter.

Comment bien choisir son huile démaquillante ?

Choisir son huile démaquillante n’est pas une tâche facile. Pour ne pas vous tromper, vous devez tout d’abord jeter un oeil à la formule et voir si les huiles dont elle dispose peuvent apporter des bienfaits à votre peau et non la desservir. Il est également important d’apporter une attention toute particulière à la texture de cette dernière, car si les peaux sèches vont aimer qu’une huile laisse un léger fini lipidique, les épidermes mixtes ou gras n’auront pas les mêmes attentes. Pour faire le bon choix : essayez-les en magasin directement, ça reste quand même la meilleure solution !

