Dries Van Agt est décédé lundi 5 février aux côté de sa femme. Le couple a eu recours à une « euthanasie en duo », procédé de plus en plus demandé aux Pays-Bas.

Ils étaient tous deux âgés de 93 ans. L’ancien Premier ministre des Pays-Bas Dries Van Agt et sa femme Eugénie Van Agt-Krekelberg sont tous les deux décédé lundi 5 février. Une mort programmée, puisqu’ils avaient choisi d’avoir recours ensemble à une euthanasie en duo, ce qui est autorisé dans leur pays.

Le couple ne pouvait pas « vivre l’un sans l’autre »

De 1977 à 1982, Dries Van Agt a été le Premier ministre des Pays-Bas. Mais en 2019, il est victime d’une hémorragie cérébrale. Son cerveau est « définitivement altéré », et il était depuis très affaibli selon Rights Forum, centre de recherche qu’il avait fondé. Interrogé par la chaîne de télévision néerlandaise NOS, le directeur du Rights Forum, Gerard Jonkman, a indiqué que Dries et Eugénie van Agt étaient désormais tous deux très malades mais « ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre », eux qui été mariés pendant 70 ans.

Cette « euthanasie en duo », est de plus en plus utilisée aux Pays-Bas. Les premiers cas datant de 2020, dès 2021, elle représentait 5,1 % de l’ensemble des décès par euthanasie dans le pays, comme le relève ELLE.

Dans le monde, les Pays-Bas ont été le premier pays à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté en 2002. Toutefois, la pratique connaît un cadre légal bien précis : elle ne peut se faire que sur demande du patient et uniquement quand il a atteint des « souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration ».

