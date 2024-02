Help, je n’arrive plus à communiquer avec mes parents de droite

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Ce dernier Noël avec ma famille a été très compliqué. Je suis venue avec ma copine pour la première fois, on devait passer une semaine dans ma famille qui n’a pas du tout les mêmes opinions politiques que nous.

Ayant l’habitude de leurs remarques et sachant que je suis absolument la seule à défendre mes idées, j’ai pris l’habitude de me taire et de faire la sourde oreille à certaines remarques pour éviter de passer les repas seule contre tous et de devoir supporter leur mauvaise foi. Cependant, entre la longueur du séjour et le fait que je voulais éviter à ma copine certaines remarques, ça a fini par exploser entre mes parents et moi. Eux m’accusent d’être « fermée d’esprit » car je refuse de m’écraser encore devant certains propos qui sont à mes yeux intolérables et carrément offensants. Par-dessus le marché, ils ont pris ma copine en grippe, l’accusant presque d’être la cause de ce changement de comportement.

Malgré cette situation, ils ont toujours été des parents très présents et aimants, on a toujours été une famille unie. C’est pour ça que ça me blesse encore plus, je ne sais pas comment ouvrir le dialogue et construire une vraie relation d’adulte à adulte dans le respect.

Aurais-tu des conseils à me donner ?

Merci d’avance,

Une Mad Anonyme