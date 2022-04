Les résultats des filles en maths sont (enfin) équivalents à ceux des garçons dans le monde

Dans le monde, les résultats des filles en maths égalent désormais ceux des garçons, hourra ! Peut-on se réjouir néanmoins sans réserves ?

L’Unesco a fait paraître un nouveau rapport sur l’état de l’éducation dans le monde, en analysant des données dans 120 pays, et une nouvelle information nous intéresse particulièrement : les résultats des filles tendraient à équivaloir ceux des garçons, au cours de la scolarité. Et c’est une bonne nouvelle !

Un retard qui se rattrape au cours de la scolarité

Dans les premières années, les résultats des garçons en maths sont toujours meilleurs, mais cet écart se résorbe au cours de la scolarité pour arriver à une égalité. Et même parfois à des résultats supérieurs pour les filles, dans certains pays.

À titre d’exemple, durant l’année qui équivaut au niveau 4e des collèges français, les filles devancent les garçons en mathématiques de 3 points au Cambodge, de 1,7 point au Congo et de 7 points en Malaisie.

Toutefois, dans la suite des parcours, les femmes sont toujours moins représentées dans les filières scientifiques…

(© Unsplash/Nikhita S)

Un accès à l’école différent

Au commencement du commencement, les filles n’ont pas, encore aujourd’hui, le même accès que les garçons à l’école dans certains pays du monde.

Malala Yousafzai, militante des droits des femmes, très engagée pour l’éducation des filles dans le monde, le déplore aussi dans le rapport :

« Les filles montrent ce dont elles sont capables à l’école lorsqu’elles ont accès à l’éducation. Mais nombre d’entre elles, en particulier les plus défavorisées, n’ont pas la moindre possibilité d’apprendre. Nous ne devrions pas craindre ce potentiel. Nous devrions l’encourager et observer son évolution. »

En dehors de l’accès à l’école, des stéréotypes de genre demeurent dans ce domaine.

Des stéréotypes qui ont la peau dure

Bien sûr les filles ont exactement le même potentiel que les garçons, mais certains stéréotypes de genre demeurent. Les garçons seraient plus doués pour les mathématiques et les filles pour les langues et les lettres…. Foutaises !

Mais cette fausse perception est certainement en train de changer, lorsque l’on lit ce rapport de l’UNESCO, on peut en tout cas avoir de l’espoir.

Bien qu’elles aient les mêmes résultats que les garçons, elles s’engagent moins dans la suite de leur parcours dans des filières scientifiques, notamment d’excellence. Elles se brident toujours, considérant que ce n’est pas pour elles.

Et en France ?

En France, les jeunes filles excluent de plus en plus les mathématiques de leur parcours dès le lycée. Phénomène inquiétant que Jean-Michel Blanquer tentait de combattre par un possible rétropédalage dans sa réforme. Il évoquait ainsi, en février, une piste potentielle… celle de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun en classes de première et de terminale.

En tout cas, il faudrait changer la perception des mathématiques auprès des filles, leur montrer que c’est aussi pour elles et réenchanter cette matière !

Image en une : © Kenny Eliason/Unsplash