5 livres pour (re)découvrir le féminisme cet été

Essai, roman, beau-livre, bande dessinée ou encore cahier de vacances : Madmoizelle vous propose une sélection d’ouvrages éclectiques à emporter dans votre valise cet été pour parfaire (ou débuter) votre éducation féministe.

Et si vous profitiez de l’été et des vacances pour prendre un bon bol d’air féministe ? Madmoizelle a sélectionné cinq livres qui apportent chacun à leur manière une dose d’espoir et de combativité. À côté des grands classiques, tels les ouvrages incontournables de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, Margaret Atwood ou Mona Chollet, voici une petite sélection pour parfaire ou débuter votre éducation féministe.

Un beau livre : Herstory de Marie Kirschen et Anna Wanda Gogusey

Coloré, drôle, léger, mais très documenté : cet abécédaire engagé est LE livre pour celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir l’histoire des féminismes. Pétri de culture pop, il propose de plonger, grâce à 69 mots clés, dans l’épopée de combats encore trop souvent caricaturés. Du A pour Afroféminisme au W de Wonder Woman en passant par Beyoncé, « Féminazie », #MeToo, Plafond de verre ou Soutien-Gorge… la journaliste indépendante Marie Kirschen nous offre ici une balade pédagogique sans être rébarbative qui dessine l’histoire populaire, politique, sociale, économique et culturelle des féminismes. Le tout, porté par les illustrations malicieuses d’Anna Wanda Gogusey. Un must à (s’)offrir !

* Herstory : histoire(s) des féminismes, de Marie Kirschen, illustré par Anna Wanda Gogusey, Editions La ville brûle, 264 pages, 25 €

Un cahier de vacances : La femme dans tous ses états de Catherine Golliau

Saviez-vous qu’en 2019 les femmes étaient payées 16,5% de moins que les hommes à fonction égale ? Qu’une fille peut se marier à partir de 12 ans aux États-Unis ? Que Clara Schumann ne fut pas seulement la femme du grand compositeur, mais l’une des plus grandes pianistes de son temps ? Avec le cahier de vacances pour adultes La femme dans tous ses états, réalisé par la journaliste Catherine Golliau, on en apprend énormément sur l’épopée des femmes à travers les siècles. Et ce, sans jamais s’ennuyer. Mêlant jeux, questionnaires, anecdotes piquantes, statistiques surprenantes et jeux variés, ce livret canon se dévorera aussi bien sur la plage qu’au bureau.

*La femme dans tous ses états, de Catherine Golliau, Editions du Cerf, 91 pages, 12 €

Une bande dessinée : À corps et à cris : la révolution féministe des corps d’Eve Cambreleng

Si vous ne connaissez pas encore l’illustratrice Eve Cambreleng, foncez sur son compte Instagram. Sous le pseudo « aboutevie » elle distille à ses presque 45 000 abonnés des posts féministes et décomplexés qui font du bien. Sa première bande dessinée est à l’image de ses publications : engagée et punchy. Portée par des couleurs flashy et des personnages tout en rondeur, l’album s’attaque aux injonctions sans fin sur le corps des femmes : « Ne pas être trop couverte, mais ne pas être trop dénudée », « Ne pas être prude, mais aussi ne pas avoir une sexualité trop libérée », etc. Mêlant coups de gueule et rappels historiques, Eve Cambreleng retrace avec pédagogie l’évolution du rôle et de la place des femmes dans notre société. Et c’est très réussi !

*À corps et à cris : la révolution féministe des corps d’Eve Cambreleng, Albin Michel, 124 pages, 18,90 €

Un roman : Les orageuses, de Marcia Burnier

Avec Les orageuses, Marcia Burnier nous plonge dans l’histoire de sept femmes qui ont été victimes de viols. Par un collègue, l’ami d’un ami, un inconnu ou le flirt d’un soir. Dans ce roman, pas de voyeurisme, mais une description clinique et très juste des multiples manières de survivre à l’après. Ensemble, Nina, Lila, Inès, Léo, Louise, Lucie et Mia décident de renverser l’ordre établi de la peur et de la honte. Et de se faire justice elles-mêmes puisque « personne d’autre n’est capable de le faire ». Portées par la rage et unies par une sororité salvatrice, elles tentent de reprendre le contrôle de leur vie. L’autrice franco-suisse, co-créatrice du zine littéraire féministe It’s Been Lovely but I have to Scream Now signe ici un premier roman bouillonnant, porté par un souffle électrique aussi réconfortant que rageant. Un texte coup de poing à mettre entre toutes les mains.

*Les orageuses de Marcia Burnier, Editions Cambourakis (dans la super collection « Sorcières »), 144 pages, 15 €

Un essai : Défaire le discours sexiste dans les médias, de Rose Lamy

« Que portait-elle ? » ; « C’est un drame, un crime passionnel, le geste fou d’un amoureux éconduit » ; « C’était un dérapage, une maladresse, un geste déplacé » ; « Qu’est-ce qu’elle faisait dehors à cette heure ? » « C’était une autre époque »… Depuis 2019, Rose Lamy compile et dissèque sur son compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » des monceaux d’exemples d’un discours sexiste et antiféministe à l’œuvre au quotidien dans les médias. Cet engagement a donné naissance à un essai formidable. Boîte à outils autant qu’électrochoc, ce livre accessible, qui connaît un joli succès depuis sa parution fin 2021, passe au peigne fin la sémantique de la presse pour mettre en lumière son rôle dans la construction de l’opinion publique. Tant sur la culpabilisation des victimes que sur les violences sexuelles ou la déresponsabilisation des agresseurs. À acheter d’urgence !

*Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy, JC Lattès, 299 pages, 19 €

