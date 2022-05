Pédago mais surtout très marrante, Parlement revient sur France.tv Slash pour une deuxième saison

La deuxième saison de la série Parlement revient enfin sur France.tv Slash. Vous n’étiez pas encore tombée sous le charme de cette comédie satirique qui se déroule dans les arcanes du Parlement européen ? C’est le moment de bingewatcher ce petit bijou.

Ce serait un peu fort que de dire que Parlement m’a sauvée pendant le confinement. Mais la première saison de cette série diffusée en avril 2020 sur France.tv Slash m’avait fait l’effet d’un petit phare dans la nuit. Un petit moment qui me changeait vraiment les idées et me sortait du tourbillon de stress et d’angoisse de cette période (ouais vous aussi, vous vous en souvenez).

Alors certes, sur le papier, on parle bien d’une série dont l’action se déroule au Parlement européen, et dit comme ça, j’ai bien conscience que ça ne donne pas un pitch hyper haletant. Et pourtant, Parlement est une série foutrement bien écrite, drôle et légère, et en même temps formidablement bien documentée.

Parlement, de quoi ça parle ?

Dans la première saison, le jeune Samy (joué par l’excellent Xavier Lacaille) débarque tout frais au Parlement à Bruxelles comme assistant parlementaire et découvre les rouages pas toujours bien huilés et les méandres administratifs de cette grande instance européenne, avec son lot de jeux de pouvoir, sans parler des combines et des coups bas des lobbies.

Samy est comme nous : il n’y comprend pas grand-chose et est un peu paumé. Sans faire de propagande pro-européenne ni user de démonstrations soporifiques, Parlement parvient à nous faire piger quelques petites choses dans ce grand bazar bureaucratique.

C’est notamment à travers une galerie de personnages pince-sans-rire ou carrément nigauds que la série tire son épingle du jeu et parvient à créer des situations franchement gaguesques et imparables.

Dans cette deuxième saison, Samy n’est plus un perdreau de l’année (quoique), mais se retrouve à nouveau dans d’épineuses situations et doit gérer une nouvelle députée pas commode et un peu machiavélique, le retour de Rose, son ex-crush (la géniale Liz Kinsgman), sa nouvelle petite amie, une lobbyiste espagnole, et bien sûr, Michel (fabuleux Philippe Duquesne), le député européen dont il était au départ l’assistant, toujours complètement incompétent, mais monté en grade bien malgré lui.

Une des choses les plus drôles de la série réside d’ailleurs dans sa capacité à montrer les petites bassesses de ces personnages (souvent des hommes d’ailleurs) pas franchement bons dans leur boulot, mais qui ont réussi à cacher leur nullité derrière une bonne tchatche et qui s’en sortent le plus souvent. Avouez-le, vous en connaissez aussi dans la vraie vie.

Bref, si vous aimez l’esprit des workplace comedy, vous allez sans nul doute succomber à Parlement, qui vous réconciliera même peut-être un peu avec la politique européenne !

Crédit photo : Benoît LINDER-Cinétévé-FTV Slash