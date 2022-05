Ce n’est pas une blague : Drôle (sur Netflix) n’aura pas de saison 2

La prometteuse série Netflix, crée par la géniale Fanny Herrero, ne verra pas sa saison 2 diffusée. Autant vous dire que la déception est grande.

La mauvaise blague. Alors qu’elle était plébiscitée comme étant la série française la plus fraiche de l’année, Netflix a décidé d’annuler la diffusion de la saison 2 de Drôle.

Drôle, une série sur le stand-up qui n’aura pas de suite

Drôle n’était pas qu’une série marrante. C’était une série singulière, fraîche et innovante, et dont le casting absolument génial rendait le tout très prometteur.

Malgré cela, après une saison 1 saluée par la presse, la critique et les téléspectateurs, Netflix a décidé d’arrêter la production, pour des raisons économiques. Prétextant la chute libre de ses abonnés — plus de 200 000 dans le monde, au premier trimestre 2022 — la plateforme de streaming serre un peu les fesses et coupe le robinet. Pour le diffuseur, l’audience n’était pas au rendez-vous, et il valait mieux arrêter.

Fanny Herrero, la scénariste française de la série, a exprimé son ressenti chez les Inrocks :

Je suis évidemment triste et déçue que Netflix n’ait pas laissé la série s’installer davantage, au regard de l’accueil et des témoignages enthousiastes, affectueux, de la presse et du public, de plein de jeunes gens qu’on ne connait pas, qui ont insisté sur sa fraîcheur. Ce qui reste, c’est la fierté de l’avoir faite avec mon équipe, d’avoir aimé créer ces personnages qui ont permis de révéler quatre acteurs magnifiques, Mariama Gueye, Jean Siuen, Younès Boucif et Elsa Guedj. Fanny Herrero pour les Inrocks

Younès Boucif (Nezir) dans la série « Drôle ». Crédits : Netflix

Une bien triste nouvelle pour la création et la diffusion des séries françaises, et un bien mauvais signal de la part de la plateforme de streaming, qui nous pousse à dire que franchement, Netflix, c’était mieux avant.

Crédit photo image de une : « Drôle » sur Netflix