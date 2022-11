Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois de novembre

Poésie, animaux, douceur et humour sont les thématiques de notre sélection d’albums jeunesse pour le mois de novembre !

Novembre — et son temps pluvieux — nous donne encore plus envie de rester chez nous à bouquiner. L’occasion est parfaite pour découvrir, avec les plus petits, de nouveaux albums !

Perla s’ennuie très fort, à partir de 3 ans

Ce bel album signé par Susie Morgenstern et Charlotte Roederer, publié aux éditions Nathan, est une jolie petite histoire qui donne le sourire et réchauffe tout en douceur. Il raconte une tranche de vie de la petite Perla qui, comme le titre l’indique, s’ennuie ferme dans sa chambre. Rien n’y fait, ni ses jeux ni ses jouets ne lui permettent de se divertir, elle boude fort. Jusqu’à ce que sa copine Anna vienne chez elle pour l’après-midi, et que les deux s’éclatent comme des petites perruches, usant de toute leur imagination.

L’avis de notre petite lectrice de 3 ans et demi : « La copine de Perla ressemble à ma meilleure copine à moi, et nous aussi on fait des cabanes. »

Perla s’ennuie très fort – Fnac – 6,90 €

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un père explorateur, à partir de 4 ans

Un album qui s’adresse aux mères solo, ces warriors du quotidien. Dans ce joli album écrit par Didier Lévy et dessiné par Amélie Graux, le tout publié chez Nathan, trois enfants s’adressent à leur « père » soi-disant explorateur, et qui n’existe pas. Les petits ont bien compris que c’était leur mère qui portait la double casquette, et c’est si joliment raconté, pour un sujet si sensible, que ça colle parfaitement. Un beau portrait d’une famille monoparentale, et une vraie déclaration d’amour à celles qui élèvent des enfants toutes seules.

L’avis de notre petit lecteur de 6 ans : « Pff, ça n’existe même pas, les explorateurs qui voient le Yéti, j’me disais bien que c’était pas vrai tout ça ! »

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un père explorateur – Fnac – 12,95 €

Les heures joyeuses, à partir de 2 ans

Écrit et dessiné par Didier Levy, publié aux éditions Sarbacane, Les heures joyeuses est une ode à l’imagination. Beaucoup de tendresse, d’humour et de poésie pour raconter l’histoire des frères Moustaches, un petit chat et un petit chien. On suit leurs aventures pleines de lumière et de joie, et nous aussi, on ne voit pas passer l’heure, tout comme eux. Une jolie pépite pour les plus petits !

L’avis de notre petit lecteur de 3 ans : « On peut vraiment peindre des galets ? Trop bien… »

Les heures joyeuses – Fnac – 14,50 €

L’amie de Papa, à partir de 4 ans

Écrit par Angela Portella, très joliment dessiné par la talentueuse Léa Mazé et publié chez les éditions Little Urban, L’amie de papa est une pépite pour aider les enfants à aborder le thème de la séparation des parents. Tout en poésie, délicatesse et sensibilité, il parle des émotions liées à l’arrivée d’une nouvelle personne dans le schéma familial, le tout vu par les yeux d’un enfant.

L’avis de notre petite lectrice de 6 ans : « Les parents parfois ça se sépare, il parait, et j’ai bien aimé voir la petite fille rencontrer la nouvelle amoureuse de son papa. »

L’amie de Papa – Fnac – 14,50 €

Renard, Marcel et les poulettes, à partir de 5 ans

Alerte coup de cœur : voici notre petit préféré de cette sélection du mois de novembre ! Je ne sais pas si vous connaissiez le premier volume intitulé Renard et Petit Georges, mais si ce n’est pas le cas, foncez, les yeux fermés (enfin pas trop, ce n’est pas pratique pour lire du coup). Dans ce nouvel album écrit par Thibault Prugne et publié aux éditions Margot, le fameux renard se retrouve encore dans une situation pas croyable impliquant des poules, un écureuil et un loup. C’est drôle, c’est bien écrit, les dessins sont superbes, bref, vous l’aurez compris : on a adoré.

L’avis de notre petite lectrice de 6 ans : « Ce renard, il fait vraiment n’importe quoi et il fait croire que c’est lui le méchant, alors qu’en fait, il a trop peur d’un pauvre loup et qu’il aime les poules. Ri-dicule ! ».

Renard, Marcel et les poulettes – Fnac – 12,90 €

À plumes, à poils ou à écailles ? à partir de 2 ans

Cet imagier nature édité par Delachaux et Niestlé est top pour les tout petits, tout comme son autre volume intitulé Animal ou Végétal dont on vous avait déjà parlé le mois dernier. Le principe est simple : l’enfant découvre ce qui est à plume, ou à écailles, à travers des photos en haute qualité d’animaux exotiques ou plus courants. Le livre est solide, en carton bien épais, et c’est une bonne première approche pour découvrir des animaux et leurs différences.

L’avis de notre petit lecteur de 11 mois : – mâchouille le livre avec application et applaudi devant les animaux.

À plumes, à poils ou à écailles ? – Fnac – 9,90 €

La jeune institutrice et le grand serpent, à partir de 6 ans

Encore un beau coup de cœur que nous vous partageons ici, écrit par l’autrice colombienne Irene Vasco et illustré par Juan Palomino. La jeune institutrice et le grand serpent raconte le choc culturel d’une institutrice qui est mutée au fin fond de la forêt amazonienne, dans une petite école. Elle apporte tous ses livres auxquels elle tient tant, et souhaite apprendre plein de choses aux enfants. Mais une coulée de boue détruit tout, l’école, les livres, les maisons et elle se retrouve désemparée. Jusqu’à ce qu’elle comprenne qu’elle n’est pas la seule qui peut apprendre des choses aux autres, et que les légendes et les histoires sont réelles, tant qu’il y a quelqu’un pour les raconter. Cet album est un petit bijou !

L’avis de notre petit lecteur de 6 ans : « Une école en pleine jungle ? Mais ça doit être génial ! Bon, sauf pour la coulée de boue et les serpents, ça non, j’en veux pas. Mais alors, ça existe vraiment les serpents géants ? »

La jeune institutrice et le grand serpent – Fnac – 18 €

Belles bêtes, à partir de 6 mois

Comme tout premier livre pour les bébés, c’est parfait. Illustré par Aurélie Guilerey et publié chez Nathan, Belles bêtes est un grand imagier en relief qui plaira à tous les petits machouilleurs avides de toucher à tout. Chaque page est consacrée à un ensemble de plus ou moins petites bêtes, comme les cornues, ceux qui ont de grandes oreilles, ou des épines et des carapaces coriaces, mais aussi des longues queues, des nez différents ou des becs. Ce grand imagier composé de 100 animaux et leurs reliefs en feutrine est parfait pour les plus petits !

L’avis de notre petit lecteur de 11 mois : « mamamama-dadadadada -bave. »

Belles bêtes – Fnac – 19,90 €

La boucle d’oreille rose, à partir de 10 ans

Pour une fois, nous vous partageons un album pour les plus grands, puisque La boucle d’oreille rose, écrit par Séraphine Menu, illustré par Sylvie Serpix et publié aux éditions Motus est recommandé pour les enfants à partir de 10 ans. Mais cet album est une vraie découverte, posant la question sur nos choix et nos libertés, mettant en garde contre les mouvements collectifs aveugles et aveuglés, et l’impact sur les vies de tout un chacun.

L’avis de notre petite lectrice de 11 ans : « Y a un garçon au collège qui a essayé de lancer la mode du trombone dans l’oreille, bah ça a pas autant fonctionné, et c’est peut-être pas plus mal finalement. »

La boucle d’oreille rose – Fnac – 16,50 €

