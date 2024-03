Construire une cabane pour les enfants en appart ? C’est possible avec cette astuce (et c’est génial)

Si vous avez un appartement et des enfants, mais que ces derniers veulent construire une chouette cabane où se planquer, on a la solution !

Vous aussi, vous en avez un peu marre de voir toutes les chaises du salon disparaître pour finir dans la chambre des mômes, planquées sous un grand drap ? Nous aussi. On aime bien garder nos chaises et ne pas voir l’appartement retourné sens dessus dessous. Eh oui, tout le monde n’a pas la chance d’avoir de la place, un jardin, et des arbres dans lesquels faire des cabanes !

Mais on a trouvé une solution ! Elle s’appelle 1001 Cabanes, et c’est chez Sarbakane que ça se passe.

Petite précision : cet article n’est pas sponsorisé. On a testé le pack Libellule, et on a vraiment adoré. C’est un partage coup de cœur !

Une cabane en kit, pour des structures modulables

Sarbakane propose ses kits 1001 Cabanes, sous différents modèles, à différents prix. Le concept ? Des bâtonnets en bois qui se clippent sur des cubes (troués), pour former des cabanes en forme de maison, de château, de bateau, d’igloo… Les possibilités sont nombreuses, les tailles aussi, et c’est absolument génial. Une fois que la structure est montée (et c’est très facile à faire, pas besoin des parents pour aider, quand concept est expliqué), il suffit de recouvrir le tout d’un grand drap et hop, c’est terminé, on peut jouer.

La marque propose aussi des toiles en tissus, pour que le rendu final soit encore plus chouette. Mais avec une vieille housse de couette, ça marche très bien aussi !

Les avantages de ces kits de cabanes ?

Ça se monte facilement

Ça ne prend pas de place une fois démonté

C’est solide

C’est joli

Ça développe l’imagination et la motricité

Tout le monde peut y jouer

Les kits sont fabriqués en Europe, le bois est issu de forêts européennes, et les tissus sont en 100 % certifiés Oeko-Tex

On peut, en plus ou à la place des kits, acheter des tiges et des cubes à l’unité, pour un prix correct : 1,50 € la tige, 5 € le cube

Tous les éléments sont garantis contre la casse

Le seul inconvénient ? Son prix, qui est onéreux et qui grimpe, plus le modèle est grand. Mais sa solidité fait que ça se garde le temps, et que ça peut se transmettre aux enfants suivants, aux cousins, etc.

À lire aussi : Comparatif : voici les 19 meilleures boîtes à histoires pour les enfants

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.