Belle surprise : CODA (La Famille Bélier version américaine) remporte l’Oscar du meilleur film !

Le film à petit budget Coda a été sacré meilleur film lors de la cérémonie des Oscars 2022. Anatomie d’un succès surprise.

Rappelez-vous : c’était en 2014 que La Famille Bélier s’offrait un succès éblouissant dans les salles françaises, rapportant même un César du meilleur espoir féminin à Louane Emera.

Huit ans plus tard, sa version américaine revient des Oscars avec la plus belle des statuettes en poche.

Coda, la version américaine de La Famille bélier

Coda, c’est un film à petit budget réalisé par Siân Heder, une écrivaine et réalisatrice américaine.

Sorti en août 2021 sur la plateforme AppleTV+, il met en scène la vie de Ruby, dix-sept ans, qui est l’unique membre de sa famille à ne pas être atteint de surdité – également désignée comme CODA, acronyme de l’anglais pour « child of deaf adults ».

Sa vie se résume à servir d’interprète pour ses parents et, chaque jour, à aider son père et son frère sur le bateau de pêche familial avant de se rendre à l’école.

Lorsque Ruby s’inscrit à la chorale du lycée, elle se découvre un don pour le chant et s’éprend de son partenaire Miles. Encouragée par son professeur aussi enthousiaste qu’exigeant à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve vite écartelée entre les obligations qu’elle croit devoir à sa famille et la poursuite de ses rêves.

Photo tirée de Coda, sur Appletv+

Cette adaptation de La Famille Bélier a donc eu droit, contre toute attente, à la récompense suprême des Oscars : le prix du meilleur film. Mais ça n’est pas tout : il a aussi reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté (le scénario original français était signé Victoria Bedos) et a valu à Troy Kotsur l’Oscar du meilleur second-rôle masculin.

Un succès tonitruant pour AppleTV+ puisqu’il s’agit du premier film de plateforme à avoir jamais reçu un Oscar du meilleur film. En comparaison, Netflix avait plusieurs fois été nommé mais était toujours reparti bredouille.

Un succès d’autant plus important que rien ne prédestinait ce film à connaître un tel destin.

En effet, il était sorti dans une indifférence quasi-totale et tout le monde avait désigné The Power of The Dog, de Jane Campion, comme grand favori pour ce prix.

Désormais, il rentre dans l’histoire !

Crédit photo à la Une : Coda via AppleTV+