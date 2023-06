Tout savoir sur Yannick, le film surprise de Quentin Dupieux au ciné début août

Réalisateur prolifique, Quentin Dupieux a tourné un film secret avec une troupe d’acteurs qui font envie, en attendant la sortie en novembre de Daaaaaali !. Yannick sortira en salles dès le 2 août.

Personne ne l’avait vu venir, mais Quentin Dupieux va sortir un film surprise très prochainement. Alors que cinq mois à peine séparaient ses deux films en 2022 (Incroyable mais vrai et Fumer fait tousser), Mr.Oizo n’a pas l’intention de ralentir son rythme de production.

Yannick, le film surprise de Quentin Dupieux avant Daaaaaali !

On le savait depuis quelques mois déjà : le 1er novembre, Quentin Dupieux sortira son douzième film intitulé Daaaaaali !. Le film mettra en scène pas moins de six stars françaises dans le rôle de Salvador Dali. Si le nom de l’un de ces interprètes est maintenu secret, on sait que les cinq autres seront Jonathan Cohen, Édouard Baer, Gilles Lellouche, Pio Marmaï et Didier Flamand.

Pourtant, Daaaaaali ! n’est pas le prochain film de Dupieux. Le 28 juin, Mr. Oizo a annoncé sur Instagram qu’il avait tourné un film surprise intitulé Yannick. L’attente ne sera pas longue avant de découvrir ce mystérieux projet puisqu’il sera visible en salles dès le 2 août.

YANNICK de Quentin Dupieux,

le 2 Août au cinéma !

avec Raphaël Quenard, Pio Marmaï, Blanche Gardin, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel…

produit par Chi-Fou-Mi productions, Atelier de production & Quentin Dupieux.

Distribué par @diaphana pic.twitter.com/YbcbhPcCFj — Mr. OIZO (@oizo3000) June 28, 2023

Yannick, de quoi ça parle ?

Dans la foulée, le distributeur Diaphana a révélé le synopsis du film : « En pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. »

Vous ne comprenez rien à ce pitch ? C’est bien normal : Quentin Dupieux est un grand habitué des synopsis reposant sur un concept auquel on ne comprend à priori pas grand-chose avant d’avoir vu le film (et parfois même, après…)

Qui sont les acteurs au casting ?

On le sait depuis un moment, Quentin Dupieux a un don pour composer des castings qui font envie. Si Yannick réunira quelques têtes d’affiches comme Blanche Gardin et Pio Marmaï le film mettra aussi en scène des acteurs moins connus, comme Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel, ainsi que l’étoile montante Raphaël Quenard, qui était déjà à l’affiche de Mandibules et Fumer fait tousser.

