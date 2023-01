Billie Eilish nous donne de l’espoir en réunissant des activistes du climat

Pour Vogue, Billie Eilish a voulu mettre en lumière huit personnalités majeures dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’occasion d’échanges passionnants sur ce qui pousse à lutter pour un monde meilleur.

Huit activistes, tous et toutes âgées de moins de 30 ans, et engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elles et ils étaient réunis par la chanteuse Billie Eilish pour le numéro de janvier de Vogue.

Une initiative de l’artiste qui a voulu mettre en avant des personnalités mobilisées pour la survie de nos écosytèmes et de notre planète : Tori Tsui, mobilisée sur la santé mentale et sur les enjeux climatiques et intersectionnels, Xiye Bastida, militante pour le climat et pour la visibilité des personnes autochtones, Ryan Berberet, qui a mené une grève dans son lycée en Californie, Isaias Hernandez, créateur de Queer Brown Vegan, Quannah Chasinghorse, mannequin et militante pour les droits des peuples autochtones, Maya Penn, créatrice mode responsable, Nalleli Cobo, survivante d’un cancer et activiste qui a réussi à faire fermer un site industriel polluant et Wanjiku “Wawa” Gatheru, créatrice de Black Girl Environmentalist.

L’occasion d’échanges passionnants sur comment s’investir quand on est soi-même dans une situation précaire ou que sa propre santé est en jeu, comment les uns et les autres se sont emparés de la lutte climatique en tant que personnes racisées qui ne se sentaient pas toujours inclus sur ce terrain, comment inclure la question de la justice sociale au mouvement écologique.

Billie Eilish mobilisée pour le climat

Durant sa dernière tournée Happier Than Ever, Billie Eilish a fait en sorte d’instaurer des mesures respectueuses de l’environnement en s’associant à Reverb, une organisation qui vise à réduire l’impact des concerts et festivals.

Des éco-villages ont été installés lors de ses concerts, des espaces où le public pouvait remplir sa gourde d’eau gratuitement, s’inscrire pour voter, rencontrer des ONG de défense de l’environnement et se sensibiliser à la lutte contre le gaspillage.

Billie Eilish affirme ne pas vouloir afficher son engagement sous le nez de tout le monde en permanence, et privilégie d’agir pour donner l’exemple. « Je suis plus du genre à ne pas dire aux gens ce qu’ils doivent faire, je vais juste leur dire que moi je fais ça » avant d’ajouter en riant, « mais tu seras une mauvaise personne si tu ne le fais pas ». Elle refuse en outre d’utiliser des vols en avion privé pour ses déplacements en tournée.

Crédit photo : Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons