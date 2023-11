Son dernier album caracole en tête des plus gros succès planétaires, mais on ne la laisse pas s’habiller comme elle le souhaite. L’icône de la country Dolly Parton a fait face à une vague de harcèlement sexiste et âgiste pour avoir donné un concert au cours duquel elle était habillée en cheerleader. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ainsi que des stars l’ont fermement défendue.

Elle a 77 ans et hisse son 49e album, Rockstar, à la troisième place du classement Billboard 200 derrière Drake et Taylor Swift, mais le monde lui reproche de porter un short. Le 23 novembre, la légendaire chanteuse de country Dolly Parton se produisait à la mi-temps d’un match de Thanksgiving de la NFL au Texas.

« Les femmes de 77 ans devraient être chez elles »

L’artiste était alors vêtue d’un short blanc et d’une chemise crop top bleue, tous deux ornés d’étoiles. La tenue, hommage à un uniforme de pom-pom girls, a valu à Parton d’être ciblée par une vague de commentaires âgistes et sexistes sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes conservateurs ont estimé que Dolly Parton était trop âgée pour se produire sur scène et pour s’habiller comme une cheerleader.

« Les femmes de 77 ans ne devraient pas être sur scène en train de faire semblant d’avoir 20 ans. Elles devraient être chez elles et passer du temps avec leurs proches et leur famille. Nous devons cesser de normaliser ce comportement. »

Aimé par 2 000 internautes sur X, ce commentaire est à l’image de la vague de violence éhontée subie par Dolly Parton, qui s’est vue insultée à propos de son âge, sa carrière et son physique. Certains hommes se sont également permis de lancer « des débats », pour savoir si Dolly Parton devait ou non se produire sur scène ainsi vêtue.

« C’est vous qui devriez avoir honte, pas elle »

Face à ces critiques, plusieurs personnalités publiques ont rapidement pris la défense de Dolly Parton. L’actrice et productrice Whoopi Goldberg a évoqué ce harcèlement sur le plateau de son talk-show, The View, en déclarant :

« La superstar Dolly Parton, âgée de soixante-dix-sept ans, a volé la vedette à Thanksgiving lors du match Cowboys/Commanders, habillée en pom-pom girl des Cowboys de Dallas, mais certains critiques lui ont intimé de faire son âge. Allez vous faire voir. »

La sœur de Dolly Parton, Stella Parton, s’est également exprimée pour défendre sa grande sœur sur X (ex-Twitter). Elle a déclaré :

« J’ai personnellement trouvé ma grande sœur Dolly très mignonne dans son costume de pom-pom girl des Dallas Cowboys. À ceux d’entre vous qui critiquent une personne de 77 ans sur des talons hauts, je vous dis d’aller vous faire foutre. C’est vous qui devriez avoir honte, pas elle. »

Dans une interview publiée dans les colonnes du Guardian en octobre dernier, Dolly Parton révélait que son style, adopté dès sa jeunesse, était inspiré d’une femme de son quartier que tout le monde considérait comme la « traînée de la ville » et que Dolly Parton admirait profondément :

« Elle était flamboyante. Elle avait du rouge à lèvres rouge vif, de longs ongles rouges. Elle portait des chaussures à talons hauts, avec de petits poissons rouges en plastique flottant dans les talons, des jupes courtes, des hauts décolletés, et je la trouvais tout simplement belle », décrivait Dolly Parton. Face aux critiques sexistes endurées par cette femme, Dolly Parton a expliqué qu’elle répondait : « Eh bien, je veux être elle quand je serai grande. »

