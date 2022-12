Le parfum Fenty de Rihanna, toujours sold-out, revient chez Sephora !

Après des mois de rupture de stock, le parfum Fenty fait son grand retour chez Sephora, et il n’y en aura pas pour tout le monde !

Lancée en 2021 suite au tsunami planétaire provoqué par Fenty Beauty et Fenty Skin, la fragrance non-genrée imaginée par la chanteuse Rihanna et le maître parfumeur Jacques Cavallier-Belletrud a rapidement été victime de son succès, laissant les fans totalement désemparés, malgré deux réassorts. Mais cette année, les plus rapides vont peut-être enfin pouvoir mettre la main sur Fenty Eau de Parfum : le jus est disponible chez Sephora, et pour la première fois depuis sa sortie, il est aussi vendu dans certains des magasins de l’enseigne. L’occasion idéale de découvrir ses notes chaudes et sensuelles !

Eau de parfum Fenty, une fragrance intime inspirée des lieux préférés de Rihanna

Pour ce premier parfum, la chanteuse a sélectionné des notes de magnolia, de musc, de mandarine et de rose bulgare dans la capitale mondiale de la parfumerie, Grasse, afin de créer une expérience florale chaude et sensuelle. Le parfum est inspiré des souvenirs et des lieux que Rihanna affectionne particulièrement comme Bridgetown (Barbade), Grasse, New York, Paris et Los Angeles.

Quant au flacon, il a été dessiné pour évoquer un équilibre harmonieux entre vintage et modernité, et la femme d’affaires est particulièrement fière de sa superbe teinte brun ambré :

« Je voulais une couleur riche qui reflète vraiment tous les genres et tous les horizons. Le marron est ma couleur préférée. C’est celle qui me correspond. C’est la couleur de mes origines. Si je veux créer un parfum qui me représente, même le flacon doit me correspondre. Je voulais donc quelque chose dans les tons bruns, mais avec un effet transparent — pour que l’on puisse voir le parfum. » Rihanna

Pour celles et ceux qui voudraient le sentir avant de craquer, Fenty Eau de Parfum est disponible en édition très limitée dans huit boutiques Sephora : Paris Champs Elysées, La Défense, Lyon Part Dieu, Nice Médecin, Marseille Ste Féreol, Lille Euralille, Bordeaux Ste-Catherine et Strasbourg Arcade.

Eau de parfum — Fenty Beauty — 150 € pour 75 ml

