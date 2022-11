Ce parfum censé nous rappeler la personne qui nous manque le plus fait le buzz sur TikTok

Sold out en moins de cinq heures, le parfum Missing Person de PHLUR fait parler de lui sur le réseau social chinois pour sa capacité à faire pleurer les gens. On vous explique.

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ». Ces vers d’Alphonse de Lamartine, parus en 1820 mais on ne peut plus atemporels, auraient pu être l’inspiration derrière la dernière création de la marque PHLUR, Missing Person — qu’on pourrait traduire par « la personne qui nous manque » en Français.

En effet, la jeune maison de parfum, créée en 2015 et dont les différents jus sont inspirés par les sentiments, à la fois intimes et universels, que font renaître en nous les souvenirs des moments et des expériences vécus, s’est imprégnée de la sensation de vide laissée par la personne aimée pour imaginer cette fragrance aux notes de musc, de jasmin, de néroli, de fleur d’oranger et de bois blond.

Mais plus que sa pyramide olfactive, ce qui fait parler de Missing Person sur les réseaux sociaux — et qui a convaincu plus de 200 000 personnes de s’inscrire sur une liste d’attente — c’est sa capacité à faire remonter de nombreuses émotions chez les gens qui le respirent, et même à faire couler quelques larmes…

Missing Person de PHLUR, le parfum de la nostalgie des bons moments

Le buzz autour du parfum Missing Person de PHLUR a commencé en mars dernier, lorsque la créatrice de contenu Rachel Rigler a publié une vidéo sur son compte TikTok qualifiant la création olfactive de « parfum le plus intéressant que j’aie jamais senti de ma vie », avant d’expliquer qu’il sent « le sentiment d’être amoureux ».

Intriguée par la fragrance, la makeup artist Mikayla Nogueira et a elle aussi voulu tester le produit et a partagé une vidéo sur son compte TikTok, qui comptabilise aujourd’hui plus de douze millions de vues. « Je ne sais pas comment expliquer ça, ça sent comme une personne que tu aimes et qui te manque », explique-t-elle alors que les larmes commencent à embuer ses yeux.

Cinq heures plus tard, le flacon était en rupture de stock, et la liste d’attente comptait déjà plus de 200 000 inscrits.

Depuis, des vidéos « premières impressions » sur le parfum sont publiées tout les jours sur le réseau social chinois. Et l’émotion est souvent au rendez-vous ! Mais comment un parfum peut-il être à l’origine de ces différentes vagues de sentiments ?

L’influenceuse Chriselle Lim, qui a racheté PHLUR en 2021 et dont c’est le premier lancement en tant que directrice de la marque, confie au magazine Grazia :

Nous avons tous une personne qui nous manque dans nos vies. La beauté du parfum est qu’il est intrinsèquement nostalgique et ramène émotionnellement les gens à un moment dans le temps. […] Je pense que c’est devenu presque comme un parfum thérapeutique pour les gens. Il les incite à embrasser les émotions qu’ils ont traversées et à parler de celles qui leur manquent. C’est un parfum tellement réconfortant et cocooning qu’il peut créer quelque chose de très significatif en réaction.

Le parfum Missing Person de PHLUR est disponible à l’international sur l’e-shop des magasins Selfridges, pour £ 96.

À lire aussi : Voici pourquoi l’odeur d’un parfum n’est pas identique sur toutes les peaux

Crédit photo image de Une : © Phlur