La robe nuisette est une grande tendance mode de l’été 2020

L’une des grandes tendances mode de l’été n’est autre que la robe chemise de nuit façon robe de maison rétro, et je ne parle pas d’une tendance homewear mais bien d’une mode qui se porte en dehors de chez soi !

Dans le même esprit inspiration de vêtements de nuit, un autre pendant de cette tendance est en train d’émerger : les robes satinées ou total coton, façon pyjama et dessous de robe.

Une même inspiration pour deux styles complètement différents !

La robe façon nuisette, tendance de l’été 2020

La robe nuisette (aussi appelée slip dress) était l’une des grandes tendances des années 1990 et début 2000.

Mais à l’époque, elle se déclinait rarement sans dentelle au col ou sur l’ourlet du bas !

En 2020, la robe nuisette revient dans une version plus simple et épurée. Elle n’a pas de détails fantaisies et se compose toujours d’une seule et même matière.

Les robes nuisettes de la saison sont des robes légères, confortables, au design minimaliste et qui peuvent se porter avec une paire de sneakers pour un look sport chic.

Tu peux aussi profiter de la simplicité de la robe pour l’accessoiriser autant que tu veux avec des bijoux en tous genres afin d’habiller ta tenue.

Une bonne option est aussi de porter cette robe telle quelle sous une veste en jean, un blazer ou un cardigan, ou bien par dessus un t-shirt ajusté à manches courtes ou longues façon 90’s.

Et bien sûr, tu peux opter pour le total look chic en glissant tes pieds dans une paire de sandales à talons !

Où shopper des robes façon nuisettes

J’ai déniché pour toi plusieurs styles de robes issues de cette tendance sur divers boutiques en ligne. En voici 6 que je trouve ultra cute autant que chic.

Mon conseil, c’est également d’aller faire un tour en friperie et de te servir directement dans les nuisettes.

Slip dress noire en satin, Monki, 30€

Robe nuisette longue jaune en satin, ASOS, 50,35€

Robe nuisette longue Tie & Dye en satin, ASOS, 27,99€

Robe nuisette longue mauve à fleurs, Pimkie, 29,99€

Robe nuisette verte, ASOS, 13,99€

Robe nuisette rose, ASOS, 20,99€

Alors, que penses-tu de la tendance robe nuisette ?!

En ce qui me concerne, je trouve ça bien pratique… mes nuisettes me font maintenant deux en un ! En réalité, ça ne changera pas grand chose puisque je porte déjà certains de mes pyjamas dans la rue…

