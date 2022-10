Sélection de 7 liniments parfaits pour les bébés

Le liniment est bien pratique pour limiter les irritations de la peau du siège des bébés. On vous partage nos coups de coeur, pour des fesses plus douces et sans boutons.

Avant d’avoir eu la couche d’un bébé à changer, vous ne saviez peut-être pas ce qu’était le liniment. Probablement même que maintenant que vous en avez un, ou que vous en gardez un, vous ne savez toujours pas ce que c’est.

Pourtant, le liniment est un produit bien pratique pour nettoyer la peau sensible des fesses d’un bébé, et limiter les érythèmes douloureux, le tout sans rinçage. Pour certaines et certains, juste un gant avec un peu d’eau suffit pour nettoyer le siège de l’héritier. Pour d’autres, le liniment est presque obligatoire, tant la peau peut se retrouver malmenée et irritée à cause des changes fréquents.

Ce qui est pratique avec ce produit, c’est qu’il ne sert pas qu’à nettoyer les fesses des nourrissons. Il peut également servir de démaquillant, il peut soulager les coups de soleil, adoucir les zones sèches de la peau du corps (pour les adultes comme les enfants), enlever les croûtes de lait, et vous pouvez même entretenir votre canapé en cuir ou votre sac à main. Oui, c’est multifonction !

S’il n’est pas compliqué à fabriquer soi-même — le liniment est composé d’huile d’olive et d’eau de chaux à proportions égale, nous vous proposons une sélection de liniments qu’on a pu tester et approuver.

1 – Le liniment bio Corine de Farme

Liniment Corine de Farme – 500 ml – 7,10 €

2 – Le liniment Cattier

Liniment Cattier – 500 ml – 9,92 €

3 – Le liniment bio Joone

Liniment Joone – 500 ml – 17,90 €

4 – Le liniment bio Béaba

Liniment Béaba – 500 ml – 10 €

5 – Le liniment bio BabyJu de Juliette

Liniment Baby JU – 500 ml – 9,90 €

6 – Le liniment Mon Petit La Rosée

Liniment Mon Petit La Rosée – 400 ml – 8,90 €

7 – Le liniment Mustela

Liniment Mustela – 400 ml – 5,90 €

Crédit photo image de une : Capuski

