Il y a un mois, nous lancions un appel à volontaires : qui veut essayer le nettoyant solide au charbon, pour le corps et le visage, de la gamme Pure Active de Garnier ? Aujourd’hui, 50 d’entre vous nous font leur retour sur expérience !

Reprenons du début : vous avez peut-être oublié quelles étaient les promesses de ce nettoyant solide ?

Pour commencer (les connaisseuses en cosmétiques le sauront déjà), ce nettoyant est issu de la gamme Pure Active, il est donc anti-imperfections. Le petit plus de ce nouveau produit ? Son efficacité ! Garnier garantit des résultats visibles dès la première semaine d’utilisation(1).

Ce nettoyant s’utilise sur les zones où surviennent généralement les signes de l’acné, c’est-à-dire sur le visage, le dos et les épaules. D’ailleurs, ne vous méprenez pas, il n’est pas réservé à un public exclusivement féminin : parmi nos 50 volontaires, dix sont des hommes et nous avons également demandé à certaines d’entre vous de faire essayer le savon à leur compagnon !

Le second atout de ce nettoyant est son format. Comme nous vous l’expliquions dans notre appel à testeurs, sortir une version solide d’un nettoyant au charbon est une première pour la gamme Pure Active !

J’appréciais déjà ce format, plus écolo et sans désavantages majeurs. Ce produit n’a fait que conforter mon avis positif des produits solides. Ludivine, peau grasse à l’acné modérée

Au-delà de ça, il est à noter que sa composition est formée à 96% d’ingrédients d’origine naturelle(2). Dernier argument et pas des moindres : son packaging est recyclable et sans plastique(3), une très bonne initiative de la part de Garnier.

Le profil de nos testeuses : entre 18 ans et 35 ans avec une peau normale, mixte à grasse

En toute transparence, nous avons reçu pas moins de 1000 candidatures pour essayer ce nettoyant solide ! Un engouement qui dépassait même les frontières de la France. Il a été plutôt difficile de vous départager, cependant sachez-le : notre panel représentatif n’a pas été choisi au hasard. Nous nous sommes basées sur différents critères afin que le plus grand nombre de nos lectrices et lecteurs puisse s’identifier dans ce retour d’expérience.

Concernant leur âge, 24% avaient entre 18 ans et 24 ans, 43% entre 24 ans et 30 ans et 22% entre 30 ans et 35 ans. Trois tranches d’âge plutôt représentatives de notre lectorat, durant lesquelles des phases d’acné peuvent intervenir.

Avant tout, nous avions demandé à nos potentiels testeurs et testeuses de qualifier leur niveau d’acné : 50% présentaient une acné légère, 44% une acné modérée et 5% une acné sévère (le reste des participantes ne présentaient pas d’acné et n’ont donc pas été sélectionnées).

Ensuite, nous avons voulu savoir si nos volontaires savaient déterminer la source de leur acné. Cinq facteurs sont alors apparus : les hormones, le port du masque, le stress, l’alimentation et les menstruations. Enfin, nous leur avons demandé où se situaient leurs imperfections — sur le visage (front et joues), le cou, les épaules et le dos. Ce qui correspond parfaitement aux zones ciblées par la gamme Pure Active.

La routine skincare de nos volontaires

Afin de mieux définir notre panel de volontaires, nous leur avons demandé si elles appliquaient une routine skincare. En effet, pour obtenir un résultat optimum avec ce nettoyant solide au charbon, il est recommandé de l’utiliser deux fois par jour : matin et soir.

Sur 50 participants, seulement huit n’effectuent aucune routine skincare ; à l’inverse, 21 en appliquent une matin et soir. Quant au temps qui y est consacré, la moitié de nos participants y passe cinq minutes par jour.

L’une des promesses avantageuses de ce savon était que les résultat se verraient au bout de seulement une semaine, une aubaine pour celles et ceux qui ne sont pas fidèles à une routine en particulier :

« Au bout d’une semaine, je vois une amélioration au niveau des points noirs, je trouve que j’ai la peau plus nette » Melvin, peau sèche, à l’acné légère

Malgré tout, pour qu’une routine fonctionne au mieux, n’importe quel beauty addict vous conseillera d’utiliser votre routine quotidienne durant plusieurs semaines si vous voulez voir de véritables résultats.

Le nettoyant solide au charbon convient-il à tous les types de peau ?

« Je suis fidèle à ma routine car j’ai une peau atopique. La plupart du temps, elle réagit mal quand je change de produit soin. » Louise, peau mixte, qui consacre cinq minutes par jour à ses soins de la peau

Cette Mad a bien raison de le souligner : savoir reconnaître son type de peau lorsqu’on utilise un nettoyant, surtout en format solide, a une importance capitale. Si vous ne le connaissez pas, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un ou une professionnelle qui vous fera un diagnostic de peau personnalisé.

Vous gagnerez alors un temps précieux pour décrypter le nettoyant qui vous conviendra le mieux. Sachez que ce nettoyant est plutôt indiqué pour les personnes ayant la peau grasse, normale ou mixte. Mais vous pouvez l’utiliser — avec parcimonie — si vous avez la peau sensible ou sèche, comme cette Mad :

« Comme il contient de l’acide salicylique et des grains exfoliants, je préfère espacer les utilisations. Je pourrai l’utiliser une à deux fois par semaine pour ne pas assécher la peau. » Laetitia, peau grasse et sensible avec de l’acné sévère

Comment manier ce nettoyant solide : commencez par humidifier les zones que vous souhaitez nettoyer, puis faites mousser directement le savon sur vos zones à imperfections, et enfin rincez abondamment à l’eau claire. Hop, le tour est joué !

Le format solide de ce nettoyant au charbon a convaincu nos volontaires

C’est un grand oui ! En réalité, 75% de notre panel étaient déjà conquis par le format — « J’étais déjà très favorable aux produits solides, ça n’a pas changé ! ». Quant aux quelques récalcitrantes, qui n’avaient jamais essayé ou n’en avais jamais eu l’occasion, ce produit vous a fait changer d’avis :

« Ce format est plus simple d’utilisation que je ne pensais. » « La quantité de produit est plus facile à adapter que des produits liquides. » « Le format solide a un côté pratique, notamment pour l’emmener en vacances, et aussi un côté économique. » Soléne, Ludivine et Jenna

Ce nettoyant solide est-il efficace ?

Entrons dans le vif du sujet ! Car la vraie question est : est-ce que ce nettoyant pour les peaux à tendance acnéique fonctionne ? Et bien, sachez que parmi nos 50 testeuses, 33 souhaitent continuer à l’utiliser de manière quotidienne au-delà de cette semaine de test. Quant à 14 autres, elles prolongeront l’utilisation de ce savon mais pas quotidiennement. Seul trois personnes ne l’utiliseront plus.

Plusieurs volontaires notent « ​​une diminution de l’excès de sébum, une peau plus saine » — surtout sur les épaules et le dos, qui sont les zones sur lesquelles nos testeurs ont observé le plus de résultats.

« J’ai déjà un nettoyant pour le visage que j’apprécie et que je trouve très efficace, mais ce savon solide m’a convaincu : il a été très efficace pour mon acné des épaules. Je continuerai donc à l’utiliser sur le dos et les épaules quotidiennement. Pour ce type d’acné, je recommande ce produit qui, même s’il n’empêche pas l’apparition des boutons, diminue leur quantité et leur durée d’apparition. » Ludivine, peau grasse avec de l’acné modérée

Sur le visage, les avis sont plus mitigés, mais restent positifs.

« Pour le visage, j’avais des attentes avec ce savon, notamment pour l’amélioration de mes pores dilatés. Il n’y a pas eu de changement à ce niveau-là. Bon point par contre : j’ai observé que mes boutons partent plus vite. » Estelle, peau grasse avec de l’acné sévère

Quant au plaisir d’utilisation, voici un avis qui résume bien l’opinion générale :

« Je le recommanderai ! Malgré la texture “gommage” qui m’a un peu surprise au début, l’odeur est agréable, et l’utilisation facile. De plus, il est assez efficace et semble avoir une longévité bien supérieure à celle d’un produit en bouteille. Le seul bémol serait sa couleur qui donne un aspect un peu sale là où on le pose. » Noémie, peau mixte avec de l’acné modéré

Ce qu’on retient de ces essais reste positif : 43 personnes sur 50 le recommandent. Petit point non négligeable : c’est un produit Garnier, donc disponible en grande surface à un prix accessible ! Alors si ce test vous a donné envie, vous savez où foncer.

Tester le savon anti-imperfections solide au charbon Garnier Pure Active

(1) Auto-évaluation, 55 volontaires après 1 usage et après 1 semaine.

(2) Les 4% restants garantissent une bonne sensorialité et une bonne conservation.

(3) À l’exception de la glue nécessaire pour sceller le papier.