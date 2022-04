Faut-il nettoyer son visage après avoir laissé poser un masque ?

Rincer son visage, retirer l’excédent de produit avec un coton, faire pénétrer la formule… Que faut-il faire une fois le temps de pose de son masque visage écoulé ? Suivez le guide !

Le masque visage est un produit « baguette magique » qui apporte une réponse immédiate à certaines problématiques cutanée (tiraillements, rougeurs, excès de sébum etc.), et aide à normaliser/corriger la peau sur le long terme. En fonction du produit, le temps de pose peut varier de quelques minutes à une demi-heure, de plus en plus de formules pouvant même faire office de crème de nuit. Mais que faut-il faire une fois le chrono arrêté ? On vous explique tout.

Le masque purifiant/détox : on le rince !

Qu’il soit composé d’argile ou de charbon, le masque purifiant absorbe les impuretés et l’excès de sébum pour révéler un teint plus net. Après un temps de pose plus ou moins long, ce type de produit doit être rincé à l’eau tiède. En fonction de la ténacité de la formule, on peut s’aider d’une lingette en mousseline pour le visage ou d’un gant. Une fois que toute la matière (et le sébum avec) est partie dans le lavabo, on peut appliquer sa lotion tonique puis ses produits de soin habituels.

Le sheet mask : on en profite jusqu’à la dernière goute !

Les masques en fibres de papier, de coton, en hydrogel ou en bio-cellulose sont imbibés d’une formule la plupart du temps hydratante, purifiante ou révélatrice d’éclat. En formant une barrière physique à la surface de la peau, ils évitent l’évaporation des actifs et obligent l’épiderme à boire le sérum jusqu’à plus soif. Une fois le masque retiré, il est conseillé de presser l’excédent de produit sur son visage puis de continuer avec ses soins hydratants ou nourrissants habituels.

Quant au reste de sérum contenu dans la pochette individuelle, il peut tout à fait être utilisé sur les mains ou sur le décolleté pour un soin complet.

© Sora Shimazaki sur Pixels

Le masque hydratant/apaisant : ça dépend !

Pour le masque hydratant, ça se complique. Avec sa texture crème plus ou moins épaisse, ce type de produit doit généralement être rincé après les quinze ou vingt minutes de pose réglementaires. Mais contrairement au masque purifiant, il n’y a pas véritablement de règle et les conseils d’utilisation dépendent de chaque référence : certaines marques proposent de rincer leur formule à l’eau tiède tandis que d’autres préconisent d’utiliser un coton pour retirer l’excédent de matière. Il arrive aussi que les fabricants invitent à masser ce qu’il reste de produit afin qu’il soit totalement absorbé par la peau.

Pour en avoir le cœur net, on peut toujours se fier aux indications imprimées sur le tube ou sur la notice présente dans la boîte. Si le produit doit être rincé, on peut ensuite enchaîner avec l’application d’une lotion, d’un sérum traitant et de soins hydratants, protecteurs et/ou réparateurs — en fonction de ses besoins et de ses envies. En revanche, si ce n’est pas le cas et que son type de peau le permet, il peut se substituer au soin hydratant.

Le masque exfoliant/éclat : ça dépend aussi !

Comme pour le masque hydratant, les conseils d’utilisation varient d’un produit à un autre : certains devront être rincés tandis que d’autres pourront être laissés sur la peau et faire office de sérum. Petite précision tout de même : la plupart des produits « éclat » contiennent un cocktail d’actifs exfoliants qui peut rendre la peau plus sensible aux UV, il ne faut donc pas oublier d’appliquer une protection solaire le matin et avant chaque exposition solaire prolongée.

Le masque peel-off : on élimine les résidus !

Particulièrement ludique, le masque peel-off créé une seconde peau à la surface de l’épiderme qu’il faut retirer après le temps de pose recommandé. Même en faisant très attention, il n’est pas rare que le masque se déchire pendant cette opération délicate. Pour débarrasser la peau des résidus de produit, il est préférable de passer une lingette lavable ou un coton imbibé de lotion tonique ou d’hydrolat avant d’appliquer ses produits de soin du moment.

© Karolina Grabowska

Le masque de nuit : on le rince le matin !

Comme son nom l’indique, le masque de nuit est un produit qu’on applique en toute dernière étape de sa routine skincare du soir, à la place ou après sa crème. Il ne doit donc pas être rincé, du moins pas sur le moment. En revanche, il est conseillé de laver son visage le matin suivant afin d’éliminer les résidus de produit et de réaliser ses soins sur une peau fraîche.

Crédit photo image de Une : Angela Roma sur Pexels