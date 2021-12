Porter un sheet mask sous son masque Covid, lubie de skincare addict ou vraie bonne idée ?

Appliquer un masque beauté sous son masque anti-Covid est un nouveau geste malin pour protéger et prendre soin de sa peau ni vu ni connu.

Avec la hausse des cas de contamination et l’arrivée de nouveaux variants, le masque anti-Covid fait un retour indispensable, en intérieur mais aussi en extérieur. Une nécessité pour espérer un jour fermer le livre de la crise sanitaire, mais une mauvaise nouvelle pour la peau, qui supporte mal de se trouver enfouie sous plusieurs épaisseurs de papier, de plastique et/ou de fibres textiles.

Irritations, boutons et dartres font partie des petites joies causées par le port du masque — et tous les types de peaux sont concernés, même ceux qui ne souffrent habituellement d’aucun problème cutané.

Pour tenter de conjurer le sort, des petits malins fans de skincare ont pris le parti de profiter des longues heures de port du masque pour faire du bien à leur peau. Comment ? En portant un sheet mask par-dessous ! Ahalala, quelle vie nous vivons.

Le sheet mask sous le masque anti-Covid, ou comment allier l’utile à l’agréable

Imaginé pour prendre soin de la peau des soignants, qui doivent garder leur masque sur le bout du nez de nombreuses heures d’affilée, le masque hydrogel de la marque Masque Bar a fait l’effet d’un ras de marée (tellement qu’il est en rupture de stock depuis plusieurs mois sur Amazon) !

Formulé à partir d’acide hyaluronique, de calendula et d’aloe vera, il promet d’hydrater la peau en profondeur, de calmer les irritations, de favoriser le processus de cicatrisation et de redonner de l’éclat. Et clairement, il n’en fallait pas plus pour titiller la curiosité des fans de skincare désespérées par l’état de leur peau.

Une astuce prise au pied de la lettre par l’influenceuse américaine Alexa Johnson, qui profite d’un voyage en avion pour prendre soin de sa peau, tout en créant une barrière protectrice entre le masque et son épiderme.

Depuis sa publication il y a quelques jours, cette vidéo TikTok a été vue plus de 3 millions de fois, et les commentaires des utilisateurs sont dithyrambiques, qualifiant ce hack beauté de « coup de génie ».

Bon, comme ce type de masque n’est pas fait pour être porté plus d’une demi-heure sur le visage, la protection sera de courte durée. Mais si ça fait du bien, pourquoi pas ?

Pour le moment, Masque Bar est la seule marque à proposer ce type de produit, mais il y a fort à parier qu’elles seront bientôt plusieurs à surfer sur ce nouveau geste beauté.

À lire aussi : Comment éviter les problèmes de peau quand on porte un masque

Crédits photos images de Une : Masque Bar