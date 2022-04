On a enfin trouvé l’application parfaite pour dénicher une terrasse ensoleillée

Alors que le soleil signe son fracassant retour, que les journées rallongent et qu’on rêve d’un afterwork en terrasse, nous vous avons déniché l’application idéale qui va révolutionner vos recherches du spot idéal pour trinquer au soleil !

La terre n’a qu’un soleil… Et vous aussi, vous désirez qu’il brille sur le bout de terrasse où vous sirotez un délicieux mojito ? Et si on vous dit, qu’on a trouvé un site complètement dingue qui permettrait de choisir son bar ou son restaurant en fonction de l’ensoleillement des terrasses ? Et bien… Cela existe et on vous en dévoile tous les secrets !

© Maks Styazhkin – Unsplash

JveuxDuSoleil.fr est une web-application qui permet de simuler l’ombre des villes afin de détecter les terrasses ensoleillées les plus proches de vous. Actuellement, le site a recensé plus de 208 terrasses, à Paris, Marseille et Nantes principalement. Le fondateur, Jean-Charles Levenne assure, sur l’application, que l’objectif est de couvrir le maximum de villes en France et dans le monde, par la suite.

JVeuxDuSoleil, comment ça marche ?

En zoomant sur la carte, à la recherche de votre quartier ou du lieu idéal pour flâner, les terrasses ensoleillées sont alors indiquées par un curseur jaune. Vous pouvez même ajuster la date et l’heure sur la timecontrol située en haut de l’écran. C’est magique, vous avez désormais la garantie de prendre un verre au soleil, à un moment précis de la journée… Avant même de mettre le nez dehors !

© Capture d’écran

Attention, il est bon de savoir que l’application ne prend pas en compte les données météorologiques. Cette simulation fonctionne donc seulement si le ciel est dégagé… Une idée parfaite si vous avez la phobie de vous retrouver dans une arrière-salle miteuse ou pire encore, sur une magnifique terrasse désertée par le soleil…

Bref, cette application va devenir votre essentiel de la saison… En espérant que le succès ne soit pas rapidement au rendez-vous, pour éviter que les personnes connectées comme nous prennent d’assaut les places au soleil, décidément si rares !

À lire aussi : ENFIN une carte des terrasses non-fumeur !

Image en Une : © Pexels – Pixabay