Un barbecue sans viande ? Mais si, c’est possible

Même sans être végétarienne, vous avez peut-être envie de trouver des alternatives au barbeuc avec des animaux grillés. Ça tombe bien, on vous file quelques recettes !

Ça y est, l’été est officiellement là, avec ses températures qui grimpent (#TeamHiver perso), mais aussi ses apéros-barbecues qui s’organisent plus rapidement la diffusion du variant Delta en France.

Et si vous êtes végétarienne, ou que vous souhaitez simplement diminuer votre consommation de viande, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez manger pendant vos futures soirées estivales.

Ne pas manger de viande ne veut pas dire que vous n’allez pas kiffer les barbecues, bien au contraire ! L’idée à retenir, c’est que globalement, tout se grille. À partir de là, la vie est belle, que voulez-vous.

Je vais vous filer quelques idées de recettes et techniques testées et approuvées, par les végé tout comme les carno.

Les substituts de viande, pour un barbecue végétarien

Les animaux grillés n’ont pas le monopole du barbeuc, et de la bouffe en général. Pour les plus avertis, il y a ces fameux substituts que vous pouvez trouver de plus en plus fréquemment dans les supermarchés, et qui font des imitations de viande animale assez bluffantes selon les marques, en utilisant du soja, des champignons, du blé, de la betterave, ou encore du seitan…

Si vous y tenez, vous pouvez donc vous faire griller un steak ou des saucisses, sauf qu’ils ne viendront pas d’un morceau de bestiole.

Un barbecue végétarien, avec des brochettes de légumes

Comme avec des brochettes de viande, sauf que (attention spoiler) : il n’y a pas de viande. Oui je sais, c’est dingue comme info.

Plus sérieusement, si pour vous les brochettes, c’est la vie (et je vous comprends), vous pouvez vous amuser à enfiler des gros morceaux de légumes sur une pic et à griller tout ça joyeusement.

Vous pouvez même faire mariner vos légumes quelques heures avant, avec un peu d’huile d’olive (ou de noix si c’est votre kiff), des herbes, des épices, et pouf, à la grille.

Des bruschettas aux légumes et à la mozzarella au barbecue

Alors là, je vous parle de la recette que je pref’ dans le monde entier, et que vous pouvez retrouver systématiquement à chacun de mes barbeuc entre potes.

Alors oui, ça change un peu de ce qu’on fait traditionnellement griller, mais comme je vous le disais plus haut, globalement tout, je dis bien TOUT se grille, d’une manière ou d’une autre.

C’est donc le cas avec cette bruschetta de la-mort-qui-tue ! Vous n’avez qu’à découper une grande tranche pas trop fine dans un bon pain de campagne, vous la tartinez généreusement d’huile d’olive, et vous frottez une gousse d’ail dessus (ou vous dispersez des petits morceaux d’ail si vous préférez quand ça croque sous la dent). Vous la faites pré-griller un peu, de chaque côté de la tranche.

Une fois que c’est fait, vous disposez vos tranches de tomates, courgettes, ou ce que vous kiffez, vous rajoutez des morceaux de mozza, un peu d’herbes de Provence et hop, sur la grille encore un petit coup, et pas trop près des flammes, sinon ça va cramer.

Quand vous voyez que la mozza fond légèrement, c’est que vous pouvez tout manger d’un coup, sans partager, parce qu’on ne déconne pas avec la bruschetta, c’est perso.

Les légumes à griller, pour des barbecues sans viande !

Bien évidemment, il y a aussi la solution la plus simple, c’est de faire griller tous les légumes que vous avez à portée de main. Des courgettes, des aubergines, des tomates, des épis de maïs, des champignons, des pommes de terre, des patates douces.. Tout y passe !

Et vous savez ce que vous pouvez faire aussi ? Mettre un bon camembert dans un morceau d’alu, et le mettre tout près des braises pour qu’il fonde. Une fois que c’est fait, vous pourrez tremper vos légumes grillés dans le fromage fondu, et ça, c’est à peu de choses près ce qui se rapproche le plus de l’idée que je me fais du paradis, ni plus ni moins.

Et si vous êtes végan, vous pouvez aussi faire la même chose avec du fromage végétal, parce que le kiff n’attend pas !

Des champignons géants farcis au fromage

Je termine avec cette dernière idée salée, mais pas des moindres : celle des champignons farcis au fromage. Vous pensiez que la farce devait forcément contenir de la viande ? Que nenni ! Vous pouvez farcir ce que vous voulez, avec ce que vous voulez, et avec qui vous voulez ! Et vous pouvez aussi vous farcir qui vous voulez, mais c’est un autre sujet.

Du coup, pour revenir à la farce, il faut juste que vous choisissiez des champignons assez gros, parce qu’il y aura plus de chair à manger et que ça sera moins chiant à farcir. Vous les nettoyez, vous leur coupez la queue (c’est pas une recette misandre promis), et vous badigeonnez l’extérieur du champignon avec de l’huile d’olive.

Et là, vous n’avez qu’à mettre des lamelles de fromage, ou bien du fromage râpé ou que sais-je encore, sur la face intérieure du champignon. Du poivre, du sel, des herbes de Provence (j’en mets partout, c’est terrible), et hop, sur la grille, jusqu’à ce que le fromage fonde.

Des fruits à faire caraméliser et griller pour un barbecue

Alors oui ok, on a parlé du salé, des légumes et tout et tout, mais qu’est ce qui se passe pour le dessert ?

Sachez que les fruits peuvent également côtoyer de près une grille brûlante, pour votre plus grand plaisir. Et si vous voulez rajouter un peu de piment (ou de sucre pour le coup), vous pouvez aussi les faire caraméliser. Oui je sais, ça vend du rêve.

Pour ce faire, c’est pas bien compliqué : vous mettez sur pics vos quartiers de fruits (melon, pêche, pomme, ce que vous voulez), vous les trempez dans un petit mélange à base de miel ou de sucre et de beurre (ou de margarine si vous êtes vegan), vous les glacez un peu pour qu’ils tiennent mieux le choc à la cuisson et hop, sur la grille, comme tout le reste avant.

Alors oui, si vous ne voulez que vos fruits aient trop le goût des aubergines que vous aurez fait griller avant, soit vous nettoyez la grille sans vous cramer les doigts, soit vous prenez une autre grille. Malin, le lapin.

Petite astuce pas piquée des hannetons si vous ne voulez pas que tous vos morceaux de légumes ou de fruits restent accrochés à la grille quand vous les enlevez, façon moule collée à son rocher, il vous suffit de bien huiler votre grille avant de poser votre nourriture dessus.

Bon bah voilà, j’ai faim !

