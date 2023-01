Après les « glazed donut nails » ou les « jelly nails » une nouvelle tendance manucure marque le début de cette année 2023. Et elle est beaucoup plus facile à réaliser que les autres, rassurez-vous.

C’est une vague de minimalisme travaillé qui s’abat sur la planète beauté. Plutôt que de miser sur des décorations qui peuvent lasser facilement, la simplicité d’une manucure à la brillance éclatante et au fini glossy est de mise. C’est en tout cas l’idée qui se cache derrière la tendance « lip gloss » qui, depuis la fin d’année, a d’ores et déjà beaucoup fait parler d’elle. Un nom qui évoque tout sauf une tendance ongulaire, on vous l’accorde. Mais qui renferme une idée assez sympa : rendre les ongles aussi brillants que le ferait un gloss pour les lèvres. Une manucure qui convient à toutes les carnations mais surtout à tout les goûts et qui permet d’obtenir un effet propre sans fioriture.

Comment obtenir cet effet ultra brillant ?

Si vous pouvez réaliser cette manucure facilement avec du vernis classique, vous devez quand même savoir que l’effet glossy du gel reste inégalable. Pour débuter, appliquez une fine couche de base protectrice sur vos ongles. Cette dernière va permettre de former une barrière entre le vernis et la plaque de vos ongles.

Ajoutez ensuite deux couches de vernis. La couleur de ce dernier est à votre convenance. Il peut être rosé, brun, laiteux ou bien partir sur une nuance plus franche comme le noir ou le bordeaux. C’est à vous de choisir mais sachez tout de même que la manucure glossy ressort généralement mieux sur une couleur proche de votre carnation naturelle.

Une fois ces deux couches appliquées, place au clou du spectacle : le top coat. Pour obtenir le résultat escompté, très brillant donc, il est important de se munir d’un produit plus épais que la moyenne et surtout très shiny. Si l’effet ne vous semble pas assez étincelant, vous pouvez appliquer un peu de poudre pailletée au pinceau (semblable à celle utilisée pour reproduire la tendance des « glazed donut nails » avant d’ajouter une nouvelle fois du top coat. Et vous voilà avec des ongles plus éclatants que jamais.

Les photos d’inspiration

Crédits de l’image de une : @themaniclub.