La vanille redevient tendance en 2023 et voici 5 parfums dont vous allez raffoler

Depuis le début des années 2000, le parfum à la vanille a peu à peu laissé place à des fragrances plus travaillées et surtout moins binaires. Mais en cette fin 2022, la tendance semble s’inverser et la vanille est de retour !

Trouver le bon parfum à la vanille est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Que l’on ait envie d’une fragrance franche ou d’une variante plus complexe, il y a largement de quoi trouver son bonheur sur le marché de la parfumerie d’aujourd’hui. De notre côté, on a évidemment nos préférés. Vous voulez les connaître ? En voilà 5.

L’eau de parfum Kayali Vanilla de Kayali

Eau de parfum Kayali Vanilla – Kayali – 108€ les 100ml

Ce parfum ambré dont le nom signifie « imagination » en arabe n’est pas une fragrance vanillée comme les autres. Envoutante et prestigieuse, elle incarne un savant mélange de jasmin, de vanille de Madagascar et de fève tonka. Le musc, l’ambre et le patchouli viennent enrichir sa formule pour la rendre aussi désirable, qu’unique.

L’eau de parfum Vanille Patchouli de Molinard

Eau de parfum Vanille Patchouli – Molinard – 64,50€ les 100ml

L’eau de parfum Vanille Patchouli de Molinard est une fragrance qui ne peut rien cacher. Élégante et puissante à la fois, elle mêle la profondeur du patchouli en notes de tête, la vanille en notes de coeur et le musc blanc en notes de fond. Une pluralité qui la rend interessante mais surtout facile à porter puisque son mélange n’est pas entêtant.

L’eau de parfum Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels

Eau de parfum Orchidée Vanille – Van Cleef & Arpels – 153€ les 100ml

La particularité du parfum Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels, c’est qu’il mêle les nuances fruitées de la mandarine et du litchi en notes de tête, à la douceur de l’amande amère en notes de coeur. Pour finir, un absolu de vanille, de cèdre et de fèves tonka en notes de fond vient rendre le mélange plus rond et enivrant. Un parfum aux multiples facettes qui fait honneur à la réputation de la maison française initialement spécialisée dans la Haute Joaillerie.

L’eau de parfum Santal Vanille de The 7 Virtues

Eau de parfum Santal Vanille – The 7 Virtues – 92,90€ les 50ml

Formulée à base d’huiles essentielles biologiques et naturelles issues du commerce équitable, l’eau de parfum Santal Vanille est une véritable sucrerie à elle toute seule. Mélangeant une noix de coco crémeuse à de la vanille franche ainsi qu’au bois de santal riche, ce parfum fait écho à un bonbon gourmand. Et c’est probablement LA fragrance qui rappelle le plus celle que l’on portait étant ado.

L’eau de parfum Tobacco Vanille de Tom Ford

Eau de parfum Tobacco Vanille – Tom Ford – 232€ les 50ml

Luxueux et profond, le parfum Tobacco Vanille de Tom Ford est un épicé chaud et opulent. Résolument mixte, il mêle des nuances de fève tonka, de vanille, de cacao, de fruits secs et de sève pour obtenir un jus puissant et fumé que seuls les plus téméraires se risqueront à porter.

