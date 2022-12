Leather nails : quelle est cette tendance qui habille les ongles de cuir ? 

En cette fin d’année, les ongles deviennent texturés et revêtissent un habit de cuir grâce à une tendance baptisée Leather nails. En quoi consiste-t-elle exactement ? Comment l’adopter ? On vous explique tout.

Effet velours, ultra brillants ou super mat… En cette fin d’année, le bal des textures satisfaisantes a d’ores et déjà commencé côté manucures. Vous pensiez en avoir fait le tour ? C’était sans compter l’apparition d’une toute nouvelle tendance : les leather nails. Leather est un mot anglais qui signifie « cuir » comme vous le savez sûrement. Plutôt effet « croco », skai, grainé ou lisse… C’est à vous de choisir ! L’important, c’est que vous puissiez donner à vos ongles, l’apparence si particulière de ce tissu. Mais comment faire ?

Comment se faire des leather nails chez soi ?

Si les leather nails sont probablement très bien maîtrisés dans votre nail salon préféré, réussir cette manucure chez soi et une autre paire de manches. Par quoi commencer ? Comment obtenir l’effet cuir qui fait toute la différence ? Brittney Boyce, une nail Artist de célébrités, a expliqué au magazine Byrdie la toute première étape à effectuer après avoir préparé vos ongles et appliqué une base coat. Et ça n’est probablement pas celle à laquelle vous pensez.

Pour commencer : « Choisissez des couleurs de vernis crémeuses et ultra pigmentées. Évitez tout ce qui est transparent, irisé ou glossy. »

Une fois que deux couches ont été appliquées, armez-vous d’un top coat effet mat et appliquez-en une fine couche. Ce dernier vous permettra de feindre l’effet lisse du cuir.

Si vous souhaitez obtenir un effet plus texturé, vous pouvez aussi mélanger un vieux vernis à ongles avec une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Cette mixture est à appliquer directement sur vos ongles avant d’ajouter un peu de top coat mat ou brillant pour éviter qu’elle s’effrite au fil des jours. Effet granuleux garanti !

Et l’effet sky alors ?

Vous voulez obtenir un effet Skai digne du plus beau pantalon que vous avez dans votre armoire ? Facile ! Il suffit d’appliquer un peu de poudre chromée sans paillettes sur votre vernis noir avant de les recouvrir d’un top coat hyper brillant. Le tour est joué !

Les inspirations leather nails

À lire aussi : Maquillage, cheveux, skincare, nail art : quelles sont les tendances qui vont ponctuer 2023 ?

Crédits de l’image de une : @lolo.nailedit