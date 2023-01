La marche mentale : cette méthode ludique pour trouver le sommeil plus rapidement

Vous en avez marre de mettre heures à vous endormir ? On a peut-être une solution pour vous : la marche mentale.

Quelle sensation est plus désagréable que celle de se retourner 100 fois dans son lit sans pouvoir trouver le sommeil ? On a la réponse : aucune. Heureusement, il existe des solutions simples et parfois efficaces pour pouvoir s’endormir sans avoir à y passer 2 heures. La dernière en date s’appelle la marche mentale. Elle consiste à s’allonger, respirer profondément et se visualiser, se promenant dans un lieu qui nous est agréable, familier et surtout relaxant. Matthew Walker, expert en sommeil, explique cette méthode en quelques mots dans le podcast « Zoe science and nutrition », il raconte :

« Pensez à une promenade que vous connaissez très bien. Peut-être que c’est une promenade dans les bois, une randonnée ou une promenade sur la plage, mais essayez de vraiment la visualiser. Concentrez-vous au point de penser « c’est moi qui quitte ma porte d’entrée, je descends les marches, je pars…. » »

Plus vous visualisez cette promenade en prêtant attention aux détails et plus la marche mentale sera efficace. D’après le même expert :

« Si vous le faites correctement, la prochaine chose dont vous vous souviendrez est que votre alarme s’est déclenchée le lendemain matin. »

Quelle est la clé du succès de la méthode de la marche mentale ?

Si cette méthode semble apaisante, qu’est-ce qui la rend si efficace pour s’endormir ? Selon Joanna Shurety, coach en bien-être ayant témoigné pour Stylist UK, cette technique serait semblable à la pleine conscience et à la méditation. Il faut savoir que lorsque notre cerveau sécrète une hormone de bien-être, ce dernier ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Du coup : cette sensation de paix et de sérénité ressentie pendant la marche mentale fait les mêmes effets à votre cerveau qu’une vraie balade dans un endroit qui nous fait du bien.

Elle explique :

« Amener notre cerveau dans un lieu de sécurité, de calme et de détente est un outil incroyablement puissant pour s’apaiser et amener notre corps dans un état où il peut céder au sommeil. »

Évidemment, les résultats miracles n’existent pas et si vous avez tout essayé pour vous endormir sans pouvoir y arriver, n’hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant qui vous renverra vers un médecin spécialiste du sommeil.

