Les règles feraient perdre 5 mois de sommeil, chiffre cette étude glaçante sur la periodsomnia

Une étude a montré que les personnes menstruées perdaient l’équivalent de 5 mois de sommeil à cause de leurs règles.

Insomnies causées par les douleurs prémenstruelles et pendant les règles, nuits gâchées par le stress des fuites ou écourtée par des sensations d’inconfort… Si vous êtes une personne menstruée, ces problèmes devraient vous sembler familiers. Mais savez-vous jusqu’à quel point les règles impactent le sommeil ?

5 mois de sommeil en moins à cause des règles

Le 5 juillet 2022, le magazine Glamour UK a relayé une étude qui se penche sérieusement sur tous ces effets liés aux règles pour quantifier les conséquences de ces dernières sur le sommeil. Les résultats sont impressionnants.

En moyenne, les personnes menstruées perdent 3 802 heures de sommeil à cause de leurs règles tout au long de leur vie, ce qui équivaut à 158 jours, c’est-à-dire 5 mois. En outre, ce ne sont pas moins de 69% des personnes menstruées qui déclarent connaître un sommeil plus court et plus difficile pendant les règles et jusqu’à trois à six jours avant les règles.

© Jonathan Borba / Unsplash

La periodsomnia

La periodsomnia, c’est le mot employé par la recherche mondiale pour désigner l’incapacité ou la difficulté à dormir avant et pendant les règles. Aussi appelée « écart de sommeil menstruel », la periodsomnia est au cœur des disparités qui existent entre les personnes menstruées et celles qui ne le sont pas.

Parmi les causes à l’origine de ces phénomènes, et outre les hormones et les spécificités physiques de chaque personne, il faut aussi citer l a stigmatisation enracinée du sang menstruel. L’étude montre en effet que 30% des personnes menstruées ont du mal à dormir à cause de l’anxiété provoquée par la peur de faire des taches, ou encore que 60% évitent de dormir ailleurs que chez elles ou partir en vacances pendant leurs règles. Bref, on dormira un peu mieux après la révolution féministe.

Crédit de l’image à la Une : © Kinga Cichewikz / Unsplash