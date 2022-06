Louise Bourrat, gagnante de Top Chef 2022, se confie sur son endométriose en pleine finale

Sortie victorieuse de la finale de Top Chef cette semaine, Louise Bourrat s’est confiée sur les conditions difficiles de l’épreuve, et plus particulièrement sur sa maladie, l’endométriose, qui l’a beaucoup handicapée.

C’est elle qui a remporté la treizième édition de Top Chef ce mercredi 15 juin 2022. Louise Bourrat, jeune cheffe de 27 ans, devient la troisième femme à gagner la prestigieuse émission de cuisine, après Naoëlle d’Hainaut en 2013 et Stéphanie Le Quellec en 2011.

Autrement dit, cela n’était pas arrivé depuis un bail. Et ce n’est clairement pas favorisé par la production. Chaque année, celle-ci persiste à ne pas intégrer davantage de candidates au casting de son programme, se défendant d’être « le reflet de la profession ».

Louise Bourrat et le calvaire de cette finale au George V

Alors que l’enjeu était de taille et nécessitait toute sa concentration et sa détermination, Louise Bourrat a confié à Télé Loisirs juste avant la diffusion de la finale qu’il s’agissait là d’ «un des pires jours de ma vie » :

« Je n’ai pas dormi de la nuit, j’avais mes règles, j’étais au fond du trou car je fais de l’endométriose. Je dois prendre plein de cachets dans la journée. C’était très dur ».

Elle l’a d’ailleurs confié à son équipe qui a été d’un grand soutien durant toute cette épreuve au George V où elle devait préparer un menu pour 80 invités, face à son concurrent, le Belge Arnaud Delvenne :

« Je leur ai dit : “Je suis désolée les gars, je ne suis pas au top de ma forme.” C’était horrible, car cela me faisait culpabiliser et le fait de culpabiliser me rendait encore plus malade. C’était un cercle vicieux ».

Malgré ce handicap certain, et l’on sait à quel point les douleurs d’endométriose peuvent être difficiles à gérer quel que soit le contexte, Louise Bourrat a réussi à tenir le cap et de donner le meilleure d’elle-même.

Une personne menstruée sur dix est touchée par l’endométriose. Celle-ci a depuis peu rejoint la liste des affections longue durée (ALD).

Crédit photo : Louise Bourrat (Instagram)