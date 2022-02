L’endométriose peut désormais être diagnostiquée avec un test salivaire !

10% des personnes menstruées seraient touchées par l’endométriose. Pourtant, en France, il faut 7 à 8 ans en moyenne pour obtenir un diagnostic. C’est ce qu’une start-up française essaye de changer grâce à un test salivaire révolutionnaire.

La start-up lyonnaise Ziwig Health travaille sur ce projet depuis un bout de temps déjà : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose en quelques jours, facilitant potentiellement la vie de millions de femmes. Le tout, grâce à une méthode qui pourrait bien être révolutionnaire.

Chiffres de l’endométriose sur le site de l’association Endofrance / Capture d’écran

Une nouvelle méthode de diagnostic de l’endométriose

Jusqu’ici, les examens privilégiés par les médecins pour diagnostiquer l’endométriose impliquaient IRM et coelioscopie, une méthode lente et invasive. Mais depuis le 26 janvier, c’est officiellement publié et revu par des pairs dans une revue scientifique : une équipe française a mis au point un kit de diagnostic salivaire de l’endométriose.

C’est dans le Journal of clinical medicine, au seind’un article intitulé Salivary MicroRNA Signature for Diagnosis of Endometriosis — en français La signature salivaire microRNA pour le diagnostic que l’endométriose — que les chercheuses et chercheurs ont pu dévoiler leur méthode, qui utilise les microARN, présents dans la plupart des fluides biologiques comme la salive, le sang ou l’urine, et leurs résultats.

Science et avenir résume leur processus de recherche ainsi :

« L’équipe a séquencé l’ensemble des 2.600 miARN connus jusqu’à présent, une première. Les scientifiques ont alors analysé la salive de 153 femmes chez qui une endométriose avait été diagnostiquée et l’ont comparée à celle de 47 femmes qui ne souffraient pas de la maladie. Parmi les 2.600 miARN humains connus, 109 étaient impliqués dans l’endométriose. Cette découverte a permis de définir une « signature » de la maladie à partir de laquelle un test rapide a été mis au point. »

Un test salivaire rapide et facile pour l’endométriose

Grâce à cette signature salivaire de l’endométriose, la start-up compte commercialiser un test très simple à faire pour les personnes ayant besoin d’être diagnostiquées. Avec des résultats très positifs (science et avenir explique que ce test peut « identifier 96,7% des patientes souffrant d’endométriose et qu’il ne délivre pas de faux positifs »), celui-ci pourra être acheté en pharmacie sur ordonnance.

Il sera ensuite possible de réaliser cet Endotest de chez soi, avant d’envoyer l’échantillon prélevé à un laboratoire. Sous quelques jours, le diagnostic sera disponible.

Une véritable révolution, quand on sait qu’il faut 8 ans en moyenne, à l’heure actuelle, pour se faire diagnostiquer.

À lire aussi : Douleurs insoutenables et sexualité limitée : l’endométriose, je vis avec depuis toujours