Caroline Receveur annonce avoir mis fin à sa chimiothérapie

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’influenceuse a révélé avoir franchi une « première étape » en vue de sa guérison face à son cancer du sein, détecté au printemps.

Une première victoire pour Caroline Receveur. Lundi 9 octobre l’influenceuse a annoncé via son compte Instagram la fin de sa chimiothérapie, elle qui avait révélé en juillet dernier souffrir d’un cancer du sein détecté au printemps. « Agressif » mais détecté à temps, elle donnait régulièrement des nouvelles de sa chimiothérapie, partageant notamment les effets secondaires.

Ce lundi, elle se réjouissait : « Plus de 100 jours de traitements et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison », pouvait-on lire. Le tout accompagné d’une vidéo où l’on pouvait la voir, crâne rasé, en train de traverser un couloir d’hôpital sous les applaudissements des soignants pour qui elle évoque sa « profonde reconnaissance ». On la voit ensuite sonner une cloche, qui représente symboliquement la fin de ce premier parcours de soins.

« J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot : VIVRE. Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi », détaille-t-elle.

Néanmoins, la route vers la rémission encore longue, prévient-elle : « Il me reste encore les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l’immunothérapie ».

