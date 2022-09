Meghan Markle lance un podcast, qui cartonne avec Serena Williams, Mariah Carey et Mindy Kaling

En 2020, la duchesse de Sussex signait un contrat mirobolant avec Spotify. Deux ans plus tard, sortent enfin les premiers épisodes de son podcast « Archetypes », où elle a déjà reçu Serena Williams, Mariah Carey, ou encore Mindy Kaling.

En 2020, on apprenait que le prince Harry et Meghan Markle avaient signé un contrat de 21 millions d’euros avec Spotify pour y produire des podcasts en exclusivité. Après avoir sorti un épisode de 35 minutes vers Noël de la même année, rien d’autre n’avait encore été diffusé. Mais voilà que la duchesse de Sussex sort enfin « Archetypes », son podcast de conversations avec des femmes d’exception. Ensemble, elles veulent « examiner, disséquer et faire sauter les étiquettes accolées aux femmes pour les empêcher d’avancer ».

Meghan Markle invite Serena Williams dans son podcast « Archetypes »

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Meghan Markle commence fort ! Sorti le 23 août 2022, le premier épisode recevait Serena Williams pour parler de son parcours, bien sûr, mais aussi de ce que signifie être une femme ambitieuse et des obstacles que cela implique dans une société sexiste. Baptisé « The Misconception of Ambition with Serena Williams », ce premier effort convie également la Dr. Laura Kray, experte de premier plan sur le genre en milieu de travail, afin de donner davantage de perspective à la conversation pour qu’elle serve au grand public de manière pratique, et non seulement aspirationnelle.

Mariah Carey parle d’être une diva avec Meghan Markle dans le podcast « Archetypes »

Sorti le 30 août, l’épisode suivant accueillait Mariah Carey. Celle-ci se fait de plus en plus rare dans les médias notamment parce que ces derniers l’enferment dans le stéréotype de diva capricieuse. Avec Meghan Markle, elles parlent aussi des spécificités d’être des femmes métisses toutes les deux, et des formes spécifiques de négrophobie qu’elles peuvent subir. L’épisode « The Duality of Diva with Mariah Carey » accueille aussi le témoignage de la comédienne Amanda Seales, ainsi que l’expertise de la Dr. Mashinka Firunts Hakopian, spécialiste des études féministes et médiatiques.

Mindy Kaling raconte les affres du célibat à Meghan Markle dans le podcast « Archetypes »

Tout juste sorti le 6 septembre, le dernier épisode d’« Archetypes » de Meghan Markle accueille Mindy Kaling. L’actrice qui jouait Kelly dans la version états-unienne de The Office, avant d’exploser avec sa propre série The Mindy Project, et de nous émouvoir avec hilarité en créant Mes Premières fois parle dans le podcast des hauts et des bas de son célibat, d’un point de vue personnel, mais aussi social et politique. Pour approfondir le sujet, « The Stigma of the Singleton with Mindy Kaling » fait également profiter de l’expertise de la journaliste du New York Magazine Rebecca Traister pour évoquer les archétypes autour des femmes célibataires au fil de l’histoire et leurs conséquences encore prégnantes aujourd’hui.

Le podcast de Meghan Markle « Archetypes » cartonne autant qu’il reçoit de critiques

On peut donc ne pas être fan de Meghan Markle, ni même de l’une de ses invitées pour s’intéresser à ce podcast hebdomadaire qui oscille entre développement personnel et analyse sociale avec une perspective féministe.

Seulement deux jours après la sortie du premier épisode, « Archetypes » devenait déjà numéro dans les charts de Spotify aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, relève People. À voir si ce succès s’inscrira dans la durée.

Mais, comme le relève Courrier International, nombreux sont les médias britanniques à trouver le programme trop autocentré. « Meghan met des plombes à présenter son invitée, la star de tennis Serena Williams, parce qu’elle est trop occupée à s’étendre sur les victoires féministes de son enfance », regrette New Statesman. « Le podcast est une succession de banalités, d’inepties et de platitudes à la sauce californienne », assène le Times. « Le podcast de Meghan ne parle surtout que d’elle », résume le Spectator.

De leur côté, les États-Unis se montrent beaucoup plus dithyrambique. Reste à la France de se faire un avis sur ces « Archetypes ».

Le podcast « Archetypes » de Meghan Markle est disponible en exclusivité sur Spotify.

À lire aussi : Le podcast documentaire « Inside Kaboul » suit le quotidien brisé de 2 jeunes Afghanes

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de Spotify.