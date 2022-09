Les femmes célibataires sans enfants sont celles qui se sont le plus enrichies en 2019

Une étude américaine révèle qu’en 2019, les femmes célibataires sans enfants se sont davantage enrichies que leurs homologues masculins.

Une étude parue sur le magazine Bloomberg révèle qu’en 2019, les femmes célibataires sans enfants ont accumulé davantage de richesses que leurs homologues masculins. Sans surprise, les mères célibataires sont celles qui se sont le moins enrichies.

Les femmes célibataires sans enfants sont celles qui s’enrichissent le plus

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de ne pas avoir d’enfants. On estime aujourd’hui que 44 % des Américains âgés de 18 à 45 ans n’envisagent pas de se reproduire. Si les raisons motivant ce choix sont diverses, on constate un net avantage financier pour celles qui ne sont ni mères ni en couple.

L’étude américaine nous apprend qu’en 2019, les femmes célibataires sans enfants détenaient un capital d’en moyenne 65 000 dollars (environ 65.280 euros) contre 57 000 dollars (environ 57.240 euros) pour leurs homologues masculins. Les hommes célibataires avec enfants s’en sortaient également très bien avec 59 000 dollars à leur actif. Sans surprise, les mères célibataires avec enfants arrivent loin derrière, puisque leur richesse s’élève à seulement 7 000 dollars.

La maternité, ce poids qui pèse lourd sur la vie professionnelle

Cette étude illustre bien le phénomène de pénalité à la maternité. À chaque nouvel enfant, on estime qu’une mère perd jusqu’à 15 % de ses revenus. Les femmes racisées sont particulièrement concernées par cette baisse. À l’inverse, les pères de famille s’enrichissent encore plus que les hommes Childfree. Un double standard révélateur de la manière dont on considère les mères dans le milieu professionnel.

