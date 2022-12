La basketteuse Brittney Griner est enfin libre

La fin du calvaire. La basketteuse Brittney Griner, emprisonnée depuis février 2022 en Russie a été libérée, dans le cadre d’un échange de prisonniers.

« Je viens de parler à Brittney Griner. Elle est en sécurité, elle est dans l’avion, elle rentre à la maison. »

Le président des États-Unis Joe Biden a annoncé ce jeudi 8 décembre sur Twitter la libération de Brittney Griner, basketteuse de renommée mondiale ouvertement lesbienne, qui était emprisonnée depuis février dernier en Russie.

Dix mois d’emprisonnement et un échange de prisonniers plus tard

Parce qu’elle détenait dans ses bagages de l’huile de cannabis à usage médical pour soulager des douleurs chroniques, elle a été arrêtée le 17 février 2022, incarcérée et présentée à la justice pour possession et trafic de drogue. En août dernier, la justice russe l’a condamnée à neuf et demi de prison. Brittney Griner avait récemment été envoyée en colonie pénitentiaire et l’inquiétude planait sur la dégradation de ses conditions de détention.

C’est un échange de prisonniers qui a permis sa libération. Les États-Unis ont ainsi livré le marchand d’armes Viktor Bout, qui a inspiré le personnage principal joué par Nicolas Cage du film Lord Of War. L’échange a eu lieu à Abou Dabi aux Émirats Arabes Unis.

C’est un soulagement indéniable pour tous les proches et les supporters de Brittney Griner, mobilisés contre cette décision de justice hautement politique, à commencer par son épouse Cherelle Griner qui se battait depuis des mois sans relâche.

Crédit photo : Crédit de une : Lorie Shaull / CC BY-SA 4.0