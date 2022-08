Le verdict est tombé : la basketteuse Brittney Griner a été condamnée à 9 ans de prison en Russie

La basketteuse américaine a été condamnée ce jeudi 4 août à neuf ans de prison par la justice russe. Un verdict d’une grande sévérité qui bouleverse le monde du basket.

Neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue. C’est la peine qu’a prononcée la juge du tribunal de Khimki en Russie ce jeudi 4 août à l’encontre de Brittney Griner, superstar du basket américain âgée de 31 ans. Une peine assortie d’une amende de 1 million de roubles (soit un peu plus de 16 000 euros).

Le procès avait débuté début juillet, alors que la joueuse était incarcérée depuis près de six mois, soit le 17 février, jour de son arrestation à l’aéroport de Moscou, parce qu’elle possédait de l’huile de cannabis.

Un verdict injuste, selon les avocats de Brittney Griner

Brittney Griner a plaidé coupable lors de l’audience. Ses avocats ont affirmé qu’elle possédait une prescription pour l’usage de cannabis, afin de soulager des douleurs chroniques, et ont présenté un document médical attestant cette version.

Avant sa condamnation, la joueuse a voulu présenter ses excuses à la cour :

« Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit, je n’ai jamais voulu mettre en péril la population russe, je n’ai jamais voulu enfreindre la loi ici. J’ai commis une erreur involontaire et j’espère que votre décision ne mettra pas fin à ma vie. Je sais que tout le monde parle de stratégie politique, mais j’espère que cela n’a pas sa place dans cette cour. »

Les avocats de Brittney Griner ont dix jours pour faire appel. « Nous sommes très déçus par ce verdict », ont fait savoir Maria Blagovolina et Alexander Boykov. « En tant que juristes, nous pensons que la cour devrait être juste envers tous, quelle que soit la nationalité. Elle a complètement ignoré les preuves de la défense, et plus important, le fait d’avoir plaidé coupable. »

Pourquoi un verdict si sévère ? Le symbole que représente Brittney Griner en tant que sportive noire et ouvertement lesbienne emprisonnée en Russie ne passe pas inaperçu. Depuis son incarcération, l’administration Biden tente d’obtenir son retour, et négocie un échange de prisonniers. Ce vendredi 5 août, le chef de la diplomatie russe vient d’annoncer sa volonté de lancer une discussion à ce propos.

« We are BG » : le monde du basket réitère son soutien à Brittney Griner

La WNBA a aussi publié un communiqué pour appeler à l’action diplomatique des États-Unis et obtenir le retour de la joueuse :

« Le verdict (…) était prévisible, et Brittney reste détenue à tort. L’engagement de la WNBA en faveur de son retour en toute sécurité n’a pas faibli et nous espérons que se rapproche la fin de ce processus visant à ramener définitivement Brittney Griner aux États-Unis. »

Skylar Diggins-Smith, une des joueuses de son équipe américaine des Mercury Phoenix, s’est exprimée devant la presse, faisant part de sa profonde tristesse et de sa colère : « On pourrait éclater en larmes devant vous tous, vous pourriez voir ce qu’on ressent en ce moment, je ne sais pas quoi vous dire d’autre. C’est notre sœur qui est là-bas, ce n’est pas n’importe qui. Alors imaginez, si c’était votre sœur à vous, ou votre amie. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde y accorde de l’importance. Mais nous, oui. »

