En Iran, deux militantes lesbiennes condamnées à mort en raison de leur engagement

« J’espère qu’un jour viendra où nous pourrons vivre librement dans notre pays. » Ces mots sont ceux de Zahra Sediqi Hamedani. Cette activiste de 31 ans, qui répond aussi au nom de Sareh, et Elham Chubdar, 24 ans, ont toutes les deux été condamnées à mort par la justice iranienne. Toutes deux sont militantes, lesbiennes et engagées pour les droits des personnes LGBTI+.

Elles sont aujourd’hui incarcérées dans la prison d’Ourmia. Toutes les deux étaient accusées de « propagation de la corruption sur terre », « promotion de l’homosexualité », « promotion du christianisme » et de « communication avec des médias opposés à la République islamique ». Selon l’ONG Hengaw, il est hautement probable que leurs droits à une défense et à un procès équitable aient été bafoués dans le tribunal où elles ont été jugées.

Lesbienne et ne se conformant pas aux normes de genre, Sareh avait été arrêtée par la police fin octobre 2021 alors qu’elle tentait de passer la frontière avec la Turquie.

Peu de temps après, en décembre, plusieurs vidéos d’elle ont été transmises à 6Rang, réseau d’entraide pour les personnes LGBTI+ en Iran. Sareh y explique pourquoi elle doit fuir d’urgence son pays et raconte avoir été torturée pendant sa détention :

« Je peux être arrêtée à tout moment, car ils savent tout à mon sujet. Ils viennent me chercher, je dois partir immédiatement. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ma vie est en danger ici. […] Je veux que vous sachiez à quel point la communauté LGBTQ souffre et que nous résistons jusqu’au bout pour nos sentiments, et que dans la mort ou dans la liberté, nous resterons fidèles à nous-mêmes. »