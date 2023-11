L’Autriche va indemniser les personnes condamnées pour leur homosexualité

Le gouvernement autricien a prévu une enveloppe de 33 millions d’euros pour indemnisé les personnes injustement condamnées. Plus de 26 500 sentences ont été prononcées jusqu’au début des années 2000, principalement envers des hommes.

Des millions d’euros de réparation. L’Autrice va offrir une compensation financière à des milliers de personnes condamnées en raison de leur homosexualité, entre 1971 et les années 2000.

Bien que les relations entre personnes de même sexe aient été dépénalisées dans le pays en 1971, de nombreuses personnes, des hommes en grande majorité, ont tout de même été condamnées en raison de leur homosexualité jusque dans les années 2000.

Au total, près de 26 500 sentences ont été prononcées, ceci à cause d’exceptions juridiques. La prostitution des hommes gays est restée interdite jusqu’en 1989, le droit d’association a été fermé aux militants LGBTQI+ jusque dans les années 1990, tandis que l’âge du consentement pour les relations sexuelles entre hommes était fixé à 18 ans (contre 14 ans pour les relations hétérosexuelles) jusqu’en 2002.

Une compensation de 3000 euros avec 1 500 euros supplémentaire pour chaque année d’emprisonnement

Ainsi, plus de 11 000 victimes de cette législation homophobe pourront désormais, si elles se manifestent, être indemnisées, a annoncé ce lundi lors d’une conférence de presse à Vienne la ministre de la Justice Alma Zadic, du parti écologiste.

Grâce à cette loi qui sera adoptée en fin d’année et mise en vigueur en février 2024, leur peine sera annulée et 3 000 euros leur seront versés, avec 1 500 euros supplémentaires pour chaque année d’emprisonnement. Ce qui représente un budget de 33 millions d’euros. Ceux qui ont été poursuivis sans être condamnés vont également être indemnisés, d’autant plus s’ils ont souffert d’un préjudice moral ou professionnel.

« Il est clair que cette compensation financière ne pourra jamais effacer la souffrance et l’injustice subies mais il est crucial que l’Autriche en tant qu’État reconnaisse enfin sa responsabilité », a déclaré la ministre auprès de l’Agence France Presse.

En Autriche, le mariage pour tous et l’adoption pour les couples de même sexe a été légalisé en 2019, sans contestation de la part des Autrichiens. Mais les actes LGBTphobes, eux, sont en hausse.