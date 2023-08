Pour un drapeau LGBT+ en vitrine, un homophobe tue une commerçante en Californie

Laura Ann Carlton, 66 ans, a interpelé un homme de 27 ans qui déchirait le drapeau arc-en-ciel qu’elle affichait en vitrine de sa boutique. Celui-ci l’a abattu d’une balle avant de prendre la fuite, rapidement rattrapée par la police, le 18 août 2023 en Californie. Encore un symptome de plus du climat de plus en plus tendu à l’encontre des personnes LGBT+.

Vous pensiez que les débats autour des produits dérivés aux couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBT+ était derrière nous, vu que le mois des fiertés était en juin ? Un drame vient nous prouver le contraire. Le 18 août 2023, dans une petite boutique de Cedar Glen, en Californie, une commerçante nommée Laura Ann Carlton, 66 ans, a vu un homme s’énerver devant son rainbow flag en vitrine et commencer à le déchirer, avant d’entamer une discussion houleuse avec lui. La police a juste eu le temps de constater le décès de cette mère de famille, abattue par balles.

À lire aussi : Target a perdu 14 milliards de dollars, notamment à cause des LGBTphobes

Comme le rapporte le Guardian, la police a pu localiser le suspect armé qui avait pris la fuite, le confronter, avant de l’abattre face à sa résistance. Si l’homme n’a pas pu être identifié, il laisse derrière lui toute une famille endeuillée et traumatisée : Laura Ann Carlton avait un mari, et neuf enfants. Sans s’identifier à la communauté LGBT+ directement, elle en était une fervente alliée. C’est aussi toute une communauté qui en ressort terrorisée.

Parmi les hommages qui ont été rendus à Laura Ann Carlton, celui public du réalisateur Paul Feig (Mes meilleures amies en 2011, SOS Fantômes en 2016, ou encore Spy en 2015) résonne particulièrement. En légende d’une publication Instagram d’elle et lui, postée le 20 août 2023, le cinéaste écrit ainsi :

« Notre merveilleuse amie Lauri Carlton (vue sur cette photo) a été assassinée hier dans son magasin Magpi Shop à Lake Arrowhead par un homme de 27 ans qui n’aimait pas qu’elle ait un grand drapeau des fiertés accroché à l’extérieur de son magasin. Il l’a déchiré et quand elle l’a confronté à ce sujet, il l’a abattue. Nous sommes tous dévastés pour son mari Bort, sa famille et la communauté LGBTQ+, pour qui Lauri était une véritable alliée. Son meurtrier présumé a ensuite été abattu par la police de San Bernardino et ne constitue donc plus une menace pour la communauté. Mais cette intolérance doit cesser. Quiconque utilise un langage haineux contre la communauté LGBTQ+ doit réaliser que ses mots comptent, que ses mots peuvent inspirer la violence contre des personnes aimantes innocentes. Continuons tous à avancer avec tolérance et amour. Ne laissons pas la mort tragique de Lauri être vaine. »