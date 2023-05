Le centre LGBT de Tours victime d’une attaque à l’engin explosif

Une bouteille avec de l’acide et de l’aluminium a été jetée lundi 22 mai 2023 vers 15h30 dans les bureaux du centre.

Il s’agit déjà de la sixième attaque homophobe en son encontre depuis le début de l’année 2023. Lundi 22 mai, vers 15h30, le centre LGBT de Tours a été victime d’une attaque à l’engin explosif, qui a été lancé à l’intérieur de ses locaux. « Cet après-midi à Tours le centre LGBTI a subi un lancer d’engin détonnant », a indiqué lundi la préfecture d’Indre-et-Loire sur Twitter.

« Un cap a été franchi » avec cette nouvelle attaque LGBTIphobe

Bien que deux salariés se trouvaient à l’intérieur au moment de l’attaque, aucun n’a été blessé. « Le préfet d’Indre-et-Loire s’est rendue sur place, il condamne fermement ce nouvel acte de violence et apporte son soutien au centre », a-t-elle indiqué.

De con côté, le député écologiste de Tours, Charles Fournier, a réagi dans un communiqué publié sur son compte Twitter. « Un cap a été franchi avec le jet d’un engin explosif comprenant de l’acide et de l’aluminium jeté en plein après-midi dans les bureaux (…) C’est directement l’intégrité physique des personnes qui était visée », a-t-il écrit avant de « condamner avec la plus grande fermeté » ces actes, et d’appeler à rejoindre la Marche des Fiertés qui se tiendra à Tours le 17 juin prochain.

Selon un rapport de SOS Homophobie publié le 16 mai dernier, les agressions physiques homophobes, lesbophobes, transphobes et biphobes contre les personnes LGBTQI+ sont en « inquiétante hausse ». Le gouvernement a prévu de présenter « avant l’été » un plan pour mieux lutter contre ces violences.

