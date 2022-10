Toujours incarcérée en Russie, Brittney Griner pourrait être envoyée en camp de travail, craint son épouse

La basketteuse médaillée olympique est toujours détenue en Russie, où elle purge une lourde peine de prison pour possession et trafic de drogues. Alors que les États-Unis sont en cours de négociation pour la faire libérer, Cherelle Griner, son épouse, tire la sonnette d’alarme.

« J’ai le sentiment que ma femme est une otage. »

Alors que Brittney Griner est toujours en détention en Russie, sa compagne Cherelle Griner a accordé une interview à la journaliste Gayle King sur CBS. Un moyen de continuer à mobiliser sur le cas de Brittney Griner et afin de poursuivre le combat pour la faire revenir aux États-Unis.

Arrêtée à l’aéroport de Moscou en février 2022, parce qu’elle possédait de l’huile de cannabis utilisée à usage médical pour soulager des douleurs chroniques, elle a été incarcérée et présentée à la justice pour possession et trafic de drogue.

Ce n’est qu’en août dernier qu’elle a finalement été condamnée par la justice russe à neuf ans et demi de prison, une peine terriblement lourde pour cette joueuse de basket noire et ouvertement lesbienne mondialement reconnue comme une des meilleures de sa génération.

Une condamnation politique ? Tout porte à le croire au vu du timing de l’arrestation, quelques semaines avant le début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, et de la sévérité de la peine. Depuis, Cherelle Griner et ses proches tentent de la faire sortir de Russie par la voie diplomatique.

« Je veux que les gens voient qu’elle a assez souffert »

Si Cherelle Griner ne remet pas en question le fait que la consommation et la possession de drogues sont bien illégales en Russie, elle estime que le délit doit être soumis à une sanction adaptée et juste : « Ça me déchire que ma femme n’ait pas droit à cet équilibre et je veux que les gens le voient et qu’elle a assez souffert, elle a déjà payé au-delà de son crime. »

Depuis l’incarcération, le couple n’a pu se parler qu’à deux reprises. La deuxième a été particulièrement éprouvante : « C’était le coup de fil le plus préoccupant que j’ai vécu et je connais BG depuis 11 ans. Je pouvais entendre qu’elle n’allait pas bien. Vous savez quand une personne souffre et qu’elle est au maximum de ce qu’elle peut endurer ? Là je pouvais l’entendre. Et je ne pouvais rien faire. »

Cherelle Griner s’inquiète en outre de voir Brittney Griner envoyé en camp de travail, où ses conditions de détention pourraient alors se dégrader. La basketteuse a fait appel de sa condamnation et devra comparaître à nouveau le 25 octobre.

Crédit photo : Lorie Shaull, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons