Chrissy Teigen prend un bain avec ses enfants et ça énerve des gens ? Le jugement sur les mères, vraiment…

Chrissy Teigen prend un bain avec ses enfants et se fait critiquer… Le mom-shaming a de beaux jours devant lui !

La mannequin, actrice et autrice Crissy Teigen, épouse du chanteur John Legend avec lequel elle a deux enfants, a l’habitude de partager des moments de vie sur les réseaux sociaux mais aussi de pousser des coups de gueule militants sur la façon dont on traite les mères.

Chrissy Teigen et le mom-shaming

La mannequin avait partagé une photo et décrit la douleur ressentie après le décès de son bébé Jack, lors de sa fausse couche survenue à quatre mois de grossesse. Certains avaient jugé ce geste impudique alors qu’il est si important de parler du deuil périnatal.

(© Instagram/Chrissy Teigen)

Chrissy Teigen a également tenté de parler des injonctions à l’allaitement et du « biberon-shaming »… sujet ô combien intéressant. La culpabilisation des mères dans ce domaine étant encore très présente, et une fois de plus, elle s’était fait critiquer !

Une image anodine qui soulève les critiques

Cette fois-ci, la mannequin a eu l’audace de prendre un bain avec ses enfants — Luna, 5 ans et Miles 3 ans — comme on peut le voir sur la photographie ci-dessous, avec en légende :

« Ce que l’on ne voir pas sur la photo : des chamailleries sans fin »

La mannequin, après cette publication, a essuyé une grosse vague de critiques.

« Cela est inapproprié que son fils soit dans la baignoire avec elle »

« Non ! Pas approprié devant votre fils »

« Ils sont trop vieux pour prendre un bain avec vous… »

Ce genre de commentaires s’est donc retrouvé en masse sous sa publication. Bien des gens ne trouvent pas approprié qu’une mère prenne un bain avec des enfants de cet âge, surtout si l’un d’eux est un garçon.

Cette sexualisation du corps féminin pose problème

Lorsqu’il est question de nudité du corps d’une femme, débarque tout de suite son corollaire sa sexualisation ! Pourquoi ne peut-on pas voir le corps d’une femme comme un corps nu et non comme un objet sexuel ?

Il est problématique, non que Chrissy Teigen prenne un bain avec son fils, mais qu’on suppose que le petit garçon de 3 ans sexualise le corps de sa mère, alors qu’il totalement dépourvu de charge érotique… rapport que : c’est sa MÈRE, et il a TROIS ans ! De plus, on présuppose déjà de l’orientation sexuelle du petit garçon, et de la petite fille. Et si on laissait un peu les enfants tranquilles à ce sujet ?

Ce qui semble inapproprié ici est de mélanger tout cela alors que nous assistons à une scène somme toute assez naturelle et banale d’une mère et ses enfants qui agissent sans arrière-pensée, dans un contexte intime et sain.

Si j’avais une baignoire de cette taille, je prendrais moi aussi un bain avec mes enfants… Avec le froid qu’il fait dehors, ce bain moussant partagé donne bien envie !

D’autres ont encore reproché à Crissy Teigen de trop dévoiler sa vie privée. Certes, c’est un cliché intime mais la mannequin est habituée à partager beaucoup de choses sur les réseaux. Et ceux à qui cela déplaît ne sont pas obligés de la suivre. Après, se pose la question de l’incapacité des enfants à consentir à être médiatisés ainsi, mais ça, ça concerne quasiment tous les parents du monde moderne !

Ses clichés souvent très authentiques – comme des photos de son post-partum ou de sa cicatrice après une opération liée à son endométriose – permettent de normaliser des événements encore trop tabous et font du bien au personnes qui les vivent aussi et peuvent s’identifier, se sentir moins seules. Alors arrêtons le mom-shaming et merci à Chrissy !

Image en une : © Chrissy Teigen/Instagram