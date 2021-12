Dans un post Instagram, Ashley Graham se montre enceinte, nue et affiche fièrement ses vergetures.

Cela fait longtemps que la mannequin Ashley Graham est engagée dans le mouvement body positive. Elle prône l’acceptation de soi, se donne en modèle, tient à montrer tout ce que la société considère comme des imperfections. Elle déclarait déjà en 2014 :

« Ce que j’aimerais vraiment, c’est faire comprendre aux femmes qu’il ne s’agit pas de vouloir autre chose. Il s’agit de confiance en soi, en son corps et d’apprendre à s’aimer tel que l’on est. »

Elle a annoncé sa grossesse en juillet et poursuit son combat pour déculpabiliser les femmes et normaliser tous les corps.

Démystifier la grossesse et normaliser les vergetures

La mannequin engagée avait déjà posté des photos d’elle enceinte il y a deux ans lors de sa première grossesse et avait montré ses vergetures, après avoir mis au monde le petit Isaac Menelik Giovanni. Elle poste souvent des images d’elle au naturel et avait dévoilé récemment attendre des jumeaux (deux garçons), dans une petite vidéo.

(© Instagram)

« L’arbre de la vie »

Mariée depuis 2010 à Justin Ervin, et à nouveau enceinte de jumeaux cette fois, Ashley Graham n’a pas hésité à montrer son corps, afin de décomplexer les personnes qui portent un enfant. Les vergetures sont normales et apparaissent souvent lors de grossesses ou de prises rapides de poids.

« Justin dit que mes vergetures ressemblent à l’arbre de vie. »

Ashley Graham va à l’inverse de beaucoup de stars qui montrent un corps enceinte filiforme et sans changements, comme d’autres célébrités – Victoria Beckham ou January Jones par exemple – qui tentent de prendre le moins de poids possible pendant leur grossesse. Elle affiche fièrement ses kilos et ses belles marques de grossesse qui lézardent sur son ventre, et ça fait beaucoup de bien !

Image en une : compte Instagram Ashley Graham