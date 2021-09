La marque beauté de Naomi Osaka est lancée : la concurrence frémit devant Kinlò

Naomi Osaka fait partie des meilleures joueuses de tennis du monde. Elle ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant (enfin) sa propre marque de cosmétiques dédiée aux peaux foncées.

Article mis à jour datant du 27 avril 2021

Après avoir collaboré avec de grandes marques comme Louis Vuitton, TAG Heuer, Shiseido et même BareMinerals, Naomi Osaka a décidé de voler de ses propres ailes en prenant part à l’une des industries les plus lucratives au monde : la beauté.

Loin de vouloir se précipiter, la joueuse de tennis de 23 ans avait annoncé la création de sa marque Kinlò en avril dernier. 5 mois plus tard, ce beau projet se lance enfin. Et c’est via sa page Instagram que Naomi a apporté la bonne nouvelle…

« @kinloskin est lancé 🤎✨ ça a été une expérience vraiment surréaliste l’année dernière de travailler là-dessus et d’avoir une équipe incroyable avec tant de connaissances qui m’ont tant appris tout au long du processus. Tellement heureuse de la façon dont tout ça s’est passé et je suis impatiente de voir ce que vous en pensez ☺️ »

Un nom en hommage à son héritage

Si Naomi Osaka a choisi d’appeler sa marque de cosmétiques Kinlò, ce n’est pas par hasard.

La championne a voulu rendre hommage à son propre héritage en associant le mot « kin » et « ló » qui signifient tous deux « or » en créole japonais et haïtien. Une belle idée.

Naomi Osaka lance Kinló

Cette ligne de skincare, baptisée sobrement Kinló, a été développée dans un but précis : pouvoir combiner le meilleur du soin avec des filtres solaires de qualité afin de pouvoir protéger les peaux les plus foncées du photovieillissement et des dangers relatifs à l’exposition non protégée aux rayons du soleil.

Une initiative consciente, qui part d’un souvenir qui remonte à sa plus tendre enfance : « Ce qui m’a attiré vers ce projet, c’est d’avoir des souvenirs d’enfance où je ne savais pas comment protéger ma peau. Je n’ai commencé à porter de la crème solaire que très récemment », a déclaré la star du tennis, soulignant qu’environ 33% de la communauté noire américaine meurt d’un mélanome aux États-Unis.

Selon le National Cancer Institute, 8% de la communauté caucasienne non hispanique succombe de ce même cancer de la peau.

« Pour moi, ce projet est quelque chose qui nécessite plus que d’être simplement un porte-parole. C’est un besoin de santé publique. J’avais l’habitude de dire aux gens que je n’avais pas besoin de porter de crème solaire — mais même si vous avez de la mélanine, vous devez prendre soin de votre peau, et cela me passionne. »

Une série de produits de haut vol

Si la marque vient à peine de voir le jour, une première série de produits est d’ores et déjà disponible. Pour l’instant, Naomi a décidé de partir sur des soins de base pour se constituer une bonne routine beauté.

Sa ligne comptabilise donc : un écran solaire teinté SPF 50 conçu pour les activités de plein air, une brume hydratante, une crème pour le contour des yeux.

Crème hydratante pour le contour des yeux, Kinkò, 12,65€

Brume hydratante, Kinlò, 12,65€

Protection solaire teinté SPF 50+, Kinlò, 16,88€

Ces formules sont toutes proposées à un prix relativement attractif puisqu’elles coûtent toutes entre 15 et de 30$ chacune. De quoi remettre la protection solaire à sa juste place…

Et si toutefois vous êtes tentée de succomber à la tendance qui vise à se protéger le visage seulement aux endroits où vous voulez marquer des zones de lumières comme Gwyneth Paltrow, on a aussi écrit un papier pour vous en dissuader. N’hésitez pas à aller le lire, un petit rappel ne fait jamais de mal. Allez, bisous.

